A sunga do Lutz

O câmbio nosso de cada dia

Conta cambial feita nesta quinta-feira pelo jornalista Rogério Mendelski, da Rádio Band FM 94.9. O dólar blue (paralelo), em Buenos Aires: US$ 1 = 158 pesos; no oficial, US$ 1 = 98,25 pesos. Agora vejam o preço do euro: ¤ 1 euro = 113,15 pesos. Quem foi país ao vizinho com US$ 10 mil e os vendeu no blue, amealhou 1 milhão 580 mil pesos. Então, poderia comprar ¤ 13.963.

Perigo subterrâneo

O vazamento de combustível em um posto na avenida Ipiranga é um alerta para outros postos, alguns com tanques subterrâneos instalados há décadas. Por isso que em locais onde eles foram desativados o valor do terreno é muito baixo. Descontaminar o solo custa um dinheirão para o comprador.

Reconhecimento

Dirceu de Castro

Faleceu em Cachoeirinha, aos 66 anos, vítima de Covid, Dirceu Antônio de Castro, presidente do Esporte Clube Cruzeiro. O prefeito Miki Breier (PSB) decretou luto oficial por três dias no município.

Um erro colossal

O Catulo porto-alegrense

Sempre gostei mais dos anônimos. Tipo ajudante de cocheiro de diligência de filme de faroeste, sempre o primeiro a morrer por tiro ou flechada. Mal terminavam os créditos, lá vinha a diligência a milhão e, em seguida, o ataque fulminante de índios ou bandidos. Fico imaginando esse ator explicando aos filhos o sentido da sua brevíssima vida cinematográfica - "graças à minha morte o filme ganhou vida". É uma tese.

Nessas idas e vindas do Chalé da Praça XV, no Centro de Porto Alegre, vem à lembrança um amigo afável e figura conhecida da noite e dos bares com música, o cantor seresteiro Ademar Silva, que batia ponto na casa do seu Ernesto Moser. Ele tinha um homônimo, o Silva do B cantava mais música gauchesca, enquanto seu xará era mesmo da seresta, seresteiro da antiga. Gostava de cantar as músicas do poeta e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense, cuja obra mais conhecida é a clássica Luar do Sertão.

O Ademar largava seu vozeirão no Adelaide's Bar, na rua Marechal Floriano, talvez o bar que conseguia reunir o maior número de músicos famosos dando canja no final da década de 1960 e início dos anos 70 - Lupi, Johnson, Clio Marino, Mário com seu violão de sete cordas, Plauto da Flauta - ou Flauto da Plauta -, entre tantos outros.

Um parêntese: o pequeno espaço com parede de cimento salpicado com e nichos com luz amarela embutida fervia de gente. Sempre aparecia um chato tentando acompanhar a música batucando a aliança no copo de chope.

Certa noite, o Ademar cantava Catulo no Adelaide's Bar, quando um forasteiro nos abordou e perguntou o nome do cantor. E nós, ao mesmo tempo.

- Ademar Catulo da Paixão Cearense Silva.

O cara ficou impressionado, talvez achando que aquele negro com voz afinada fosse descendente da família do compositor nascido no Maranhão, hoje só lembrado pela velha guarda. Que nada, ele era do IAPI mesmo.