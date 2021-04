Pirata de aeroporto

Estátua está na moda. Começou com a rede de lojas Havan, depois veio o Cristo de Encantado e agora um pirata de nove metros de altura com duas toneladas, obra da pizzaria temática Porto Cara de Mau de Gramado, que instalou unidade no Boulevard Laçador, perto do Aeroporto Internacional Salgado filho, em Porto Alegre. É operado pelo Grupo Unity.

Rodízio de pizza

Existem algumas declarações oficiais públicas e privadas que significam exatamente o contrário. É o caso do "técnico prestigiado" no futebol, e será também a afirmação de que a CPI da Covid "não vai terminar em pizza", usada na política. Vai. No máximo vão pegar alguns subalternos.

Birrentos & zangadinhos

Um juiz decidiu pela não indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para o cargo de relator da CPI. Ao mesmo tempo, a ofensiva do governo Bolsonaro para deixar o alagoense no pincel irritou a oposição. Só de birra, mantiveram a indicação. Renan foi eleito relator. Parece a Escolinha do Professor Raimundo piorada.

Grid de largada I

Ainda falta muito para o Grande Prêmio Presidência da República 2022, mas vários pilotos já se alinham no grid de largada. O último a se posicionar foi o senador Tasso Jereissati. O Ceará também tem outro piloto, Ciro Gomes (PDT), o eterno presidenciável. A velha guarda trabalhista o carrega nos ombros por achá-lo um Leonel Brizola racauchutado e digitalizado. Grid de largada II A pauliceia desvairada tem várias escuderias, mas todas com piloto ainda por definir. O governador João Doria (PSDB) só corre se outros tucanos desistirem, incluído aí o governador gaúcho Eduardo Leite. Por fora, alinha o apresentador de televisão Luciano Huck. O Capitão vai, e o Supremo concorre à reeleição por direito divino.



Prejuízo irremediável

Alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental vão ter que recomeçar tudo, porque são crianças. Formaturas em geral serão dois anos mais tarde, estudantes com déficit educacional serão regra. Orai pelo futuro.

Caminhões, o retorno

Nota sobre caminhões que desrespeitam a faixa da direita na freeway teve várias manifestações de leitores. Um comenta que foi ultrapassado por três caminhões da mesma frota a 120 Km/h, e fora da pista a eles destinada.

Doação caxiense

Começam a ser enviados mais de 600 esterilizadores de ambientes por raios UV-C que chegarão a mais de 600 empresas de 15 estados do País, para auxiliar no combate à Covid-19. Os equipamentos eliminam 99,99% dos microorganismos. O aporte da doação é superior a R$ 750 mil. A iniciativa é da UV-PRO, empresa que comercializa a tecnologia no Brasil e integra o Grupo Rivatti, com sede em Caxias do Sul.

Tempos estranhos

O médico Fernando Lucchese será o palestrante da reunião-almoço que a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) realiza na próxima segunda-feira. O cardiologista vai falar sobre o tema "O estranho mundo da pandemia".

Da lição à ação

O assassinato de João Alberto Freitas, em um supermercado de Porto Alegre, fez o Grupo Carrefour reforçar uma série de compromissos em todo o País. Para discutir o combate do racismo e promover a equidade, a empresa realiza hoje evento para varejistas e fornecedores. O CEO do Grupo Carrefour Brasil, Noël Prioux, irá receber diversos CEOs de outras empresas.

Miúdas

QUEM está precisando de uma CPI de verdade é o Congresso Nacional.

está precisando de uma CPI de verdade é o Congresso Nacional. DUAS piadas bem brasileiras: Lei de Defesa do Consumidor e Lei de Proteção de Dados.

piadas bem brasileiras: Lei de Defesa do Consumidor e Lei de Proteção de Dados. NOVOS casos da Covid-19 no Brasil estão em tendência de queda.

casos da Covid-19 no Brasil estão em tendência de queda. AGAPAN celebrou ontem 50 anos de atividades.

Posição Mandrake