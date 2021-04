Cine Guion será vendido

Infelizmente mais uma perda causada pela pandemia. O Guion Center Cinemas, espaço tradicional de bons filmes em Porto Alegre, está à venda. Sem sessões e sem público, o guerreiro Carlos Schmidt não teve como segurar a barra. O aluguel tinha que ser pago, e as máquinas permanecem ligadas em stand by, porque reiniciá-las é complicado.

...difícil encontrar outras áreas tão devastadas quanto a cultura e o lazer. Sem espetáculos, sem sessões abertas ao público, bandas e artistas em casa, boa parte sem dinheiro algum, sonhos interrompidos, um horror.

Historinha da cidade

Um menino com não mais de cinco anos entra numa cafeteria vendendo balas de goma. Atendente diz que ele não pode pedir dinheiro, só do lado de fora da porta. Nisso assoma um rapaz já bem taludo, provavelmente irmão, e fala.

Gargalo a menos

Mais um gargalo rodoviário na Região Metropolitana de Porto Alegre pode chegar ao fim. Depois da nova ponte do Guaíba, agora o Ministério da Infraestrutura mantém em ritmo acelerado as obras de duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo. A esperança dos motoristas é pelo fim dos congestionamentos, diários nos horários de pico

Hotel híbrido

Em Nova York, agentes imobiliários procuram hotéis e prédios de escritórios vazios para transformá-los em residenciais. Em Porto Alegre, esse movimento deve se acelerar, mas já existia essa tendência nos hotéis antes da pandemia. Vários hotéis como o Lido, na rua Andrade Neves, sofreram essa mutação com o declínio do Centro Histórico. Outros adotaram um sistema hibrido.

Recuperação fiscal

Por iniciativa do deputado estadual Frederico Antunes (PP), líder do governo, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o requerimento de criação da Comissão Especial para que o Parlamento acompanhe as negociações entre o governo do Estado e o governo federal, visando à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. A instalação da comissão será amanhã.

O Brasil que funciona I

O Brasil que funciona II

Patriotada

A ideia de quebrar a patente das vacinas contra a Covid não faz o menor sentido. Ao contrário, é um convite à sua falta. Além da possibilidade da interrupção no fornecimento atual pelos laboratórios, quanto tempo levaria para se fabricá-las no Brasil? E quais? Ideia de jerico.

O furo foi mais embaixo

Eleição na academia

Eleição no MP

Às vésperas das eleições do novo procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público (Simpe-RS) promove, até 3 de maio, uma série de lives no Facebook e YouTube do Simpe para que os candidatos apresentem suas propostas aos servidores e à sociedade.