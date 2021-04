Das vacas ao shopping center

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O primeiro shopping center de grande porte do Rio Grande do Sul, o Iguatemi Porto Alegre, celebra, nesta semana, 38 anos de atividade na capital dos gaúchos. Desde a sua inauguração, em 1983, o shopping alterou a geografia de Porto Alegre. Antes dele, toda aquela área era rural, estrada de chão batido com tambos e criação de gado leiteiro. Mais adiante, uma enorme área foi alvo de usucapião, ação bilionária disputada por dois grandes escritórios de advocacia. Hoje, é uma das regiões que mais cresce na cidade.

Os dois poderes

Há dois Poderes de fato no Brasil, o Supremo Tribunal Federal e o bloco da Câmara dos Deputados que chamamos de Centrão. O primeiro sabemos do que é capaz e o segundo é capaz de tudo, ou de nada. O impeachment de Jair Bolsonaro depende dele. Há um probleminha aí. Se esse Centrão fizer a balança pender para a cassação do presidente da República, qual caneta assinará a nomeação de empregos e favores? Logo...

Se a moda pega...

O ex-prefeito de Capão do Leão, Mauro Santos Nolasco (PT), encaminhou pedido de indenização por demissão sem justa causa, a partir de 31 de dezembro de 2020. Acontece que ele não foi reeleito para o cargo, então, alega que houve rescisão de contrato, dispensa sem justa causa, com três férias vencidas e outros pedidos. A informação é do jornalista de Pelotas José Ricardo Castro.

Os órfãos da Independência



Fechou a loja do supermercado Rissul da Galeria Independência, no começo da avenida de mesmo nome. Significa que, salvo um pequeno super nas imediações da rua Santo Antônio, não há mais nenhum até o fim dela, um trajeto de quase dois quilômetros. O Rissul era bem variado e com boa cozinha. Pobre Independência e seus moradores.

Muito esquisito

Todas as projeções feitas por instituições de proa sobre número de casos novos e óbitos de coronavírus estranhamente não estão considerando um porém, o porém da vacina. Antes do começo da vacinação, estas mesmas instituições eram pródigas em projetar o ponto mágico em que os casos iriam refluir. Agora, Doril. Tudo tão estranho...

Perguntinha

Saiu uma lista dos lugares onde mais se pega o Covid nos Estados Unidos, lista que começa com restaurantes, igrejas lancheiras etc. Mesmo cruzando dados - o infectado pode ter ido a 20 lugares diferentes - como é que eles sabem que o contaminado pegou a doença neste ou naquele lugar? Ou existe algum algoritmo no estabelecimento que diga "te peguei!"?

É hoje

Não dá para perder a apresentação dos resultados da pesquisa Marcas de Quem Decide, hoje, às 9h, com transmissão online. Acesse em bit.ly/MarcasDeQuemDecide2021 ou no site do JC.

Miúdas

CASAS tradicionais fechando, proprietários e empregados angustiados, tudo tão triste...

tradicionais fechando, proprietários e empregados angustiados, tudo tão triste... A CRISE está recém começando. Ainda tem muita água por passar debaixo do moinho.

está recém começando. Ainda tem muita água por passar debaixo do moinho. IMUTÁVEL é bike na contramão sem dar pelota para sinal e faixa de segurança.

é bike na contramão sem dar pelota para sinal e faixa de segurança. ROBERTO Carlos está prestes a completar 80 anos. Quem foi rei sempre será majestade.

Carlos está prestes a completar 80 anos. Quem foi rei sempre será majestade. MAS não vai esfriar se não chover bem chovido nunca? Arre tasca!

De assustar