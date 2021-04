No aguardo para embarcar

O governador Eduardo Leite (PSDB) visitou o Cais Embarcadero, na sexta-feira, com uma equipe do BNDES para conferir o andamento das obras de todo o empreendimento, já em fase final. No final do mês passado, o Embarcadero adiou sua abertura, prevista para 26 de março, em função do avanço da Covid-19 no Estado. O negócio da DCSet Group e Tornak Holding segue acompanhando todos os desdobramentos do enfrentamento à pandemia e pretende, até o final do mês, definir uma data para abrir suas portas.

A bocarra

Fez muito bem o governador Eduardo Leite em ir pessoalmente ao Ministério Público para representar contra Roberto Jefferson por injúria e homofobia, que resultou em denúncia. Respeito é bom e a gente gosta. O presidente do PTB é um elefante em loja de cristais. Destrói até seus parceiros, como foi o caso recentemente.

Meias pra que te quero



FLÁVIO DUTRA/DIVULGAÇÃO/JC

As meias coloridas usadas por Lennon Tarragô, intérprete de libras das lives semanais do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), tem sido motivo de brincadeiras. Lennon resolveu dar o troco e na edição de sexta-feira presenteou Melo e o vice-prefeito, Ricardo Gomes (DEM), com pares de meias ultra coloridas. Isso em plena transmissão das lives intituladas Vozes da Cidade, que prestam inestimável serviço de orientação sobre o atendimento em saúde na Capital.



A carruagem inglesa I

A morte do príncipe Philip (Mountbatten-Windsor, a realeza britânica não usa sobrenome) aos 99 anos encerra um longo capítulo da história da Grã-Bretanha. Ele e a rainha Elizabeth atravessaram duas guerras mundiais e o declínio do império "onde o sol nunca se põe", como gostava de se dizer no tempo da Rainha Vitória.

A carruagem inglesa II

Um pouco do orgulho britânico foi recuperado com o Brexit, mais por desejo de voltar aos velhos tempos, uma separação que dividiu meio a meio a população. Há controvérsias se foi bom para a Britânia, que não ruge mais. Dizem que foi a rainha Elizabeth que sugeriu a separação.

A carruagem inglesa III

A idade de Phillip lembra uma história antiga, que as carruagens inglesas construídas antes do advento dos automóveis eram tão boas que duravam 99 anos sem apresentar nenhum defeito, mas se desintegravam perto dos 100. Foi o caso de Philip.

Acelerando, acelerando...

Até aqui a velocidade da vacinação tem sido surpreendente para quem achava que levaria meses até chegar a um número razoável. É bem verdade que agora começa a parte larga da pirâmide, mas pelo menos as vacinas estão chegando em bom ritmo.

Por falar em velocidade...

...bem que caberia um buqiméqui para acertar o nome do munícipio que primeiro completar 100% de vacinação do seu povo.

A cintura política I

A diferença entre um general e um civil na administração pública é que militar é cartesiano, vai direto ao alvo colimado sem se ater a lateralidades, e ordens são ordens. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro - ele mesmo militar - os escolhe com tanta frequência.

Cintura política II

O lado bom de escolhê-los para ministérios e outras posições de relevo é esse encurtamento na ação. O lado ruim, em uma comparação mais "civil", reside no fato de militar ter pouco jogo de cintura em postos que requerem necessariamente ação política.

De cócoras

Mais uma vez se comprova que no Brasil os Três Poderes são um só. O ministro do STF Luís Roberto Barroso determinou que o Senado instale a CPI da Pandemia. Sem entrar no mérito, é repetição de fato consumado e, pior, quem recorreu ao tapetão foram os próprios senadores. Um poder que vive de cócoras não merece mesmo ser poder.

Os benefícios da latinha

O Brasil chegou a 1,5 milhão de toneladas de produtos de alumínio nas mais diversas formas. Felizmente, ele é praticamente 100% reciclável por não enferrujar. Graças a eles, os catadores têm renda.

Um vazio entre nós

O número de pessoas nos bufês no centro de gravidade da cidade, o Centro Histórico, tem sido mais alentador, até que cai a ficha e se descobre que parte da concorrência direta foi para o espaço e não voltará mais.

Miúdas