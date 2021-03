Ressaca de aniversário

Finda a semana de aniversário de Porto Alegre, agora é bom lembrar outras imagens recebidas para comemorar a data. De certa forma, esta é um resumo da situação que a Capital vive. O céu está plúmbeo, feio e carregado, mas a cidade aos seus pés insiste em mostrar seu lado colorido. Não há bem que não se acabe e nem mal que sempre dure.

Um país maluco I

Criança, jamais verás País como este. Os versos de Olavo Bilac o levariam à loucura se ele visse o Brasil de hoje. Com medo de buscas e até de prisão, procuradores da Lava Jato vão recorrer ao STF, o mesmo tribunal superior que começou a desmontagem da operação que levou corruptos em penca à prisão.

Um país maluco II

É uma notícia tão estrambólica e tão... tão maluca que, ao se saber dela, dá vontade de fazer como os antigos, que se beliscavam para ter certeza que não viviam um pesadelo e que estavam realmente acordados. Mas os culpados somos nós, que não atinamos que este é um país doido varrido - e encerado.

Paisagens da cidade



Poucos negócios resistem sem oxigênio financeiro - quem não fechou está se arrastando, e quem não é dono do imóvel coloca o ponto à venda. Terá sorte quem encontrar interessados. É uma inexorabilidade dos dias que correm. Portas do balcão, a dor de tudo ter dado errado.



Historinhas da cidade

Depois de algumas interrupções, o prédio da antiga Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos (Corlac), na rua Carlos Von Koseritz, está finalmente está vindo abaixo para dar lugar a algum empreendimento. Extinta em 1993, a sucessora do Departamento Estadual de Leite (Deal) não escapou de ações de grupos que pretendiam sua inviável reativação. O auge foi a invasão dos sem-terra, que protestaram contra o baixo preço do leite pago aos produtores. Se não tinham terras, como produziriam leite?

Balanço da Globo

A Globo Comunicação e Participações registrou lucro líquido de R$ 167,8 milhões, valor 77,7% menor que o resultado de 2019, que alcançou R$ 752,5 milhões. Mas manteve todos os investimentos programados.

Estarão...

...no Tá na Mesa da Federasul desta quarta-feira dois pesos pesados do empreendedorismo brasileiro: José Galló, presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, e Frederico Trajano, CEO da Magazine Luiza. Os dois poderão explicar como se tira leite de pedra em uma pandemia.

Sob mesma direção

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre empossou sua nova Mesa Administrativa e Conselho Fiscal para o triênio 2021-2024. Para a provedoria, foi reconduzido ao cargo o atual Provedor, Alfredo Englert, reeleito em assembleia em dezembro. Em time que está ganhando não se mexe.

O futuro na peneira...

Um grupo de empresários poderosos estaria articulando a escolha de um nome de centro para disputar a presidência do Brasil em 2022. Ao que o colunista lembre, deve ser a quarta ou quinta vez que se fala disso em ano e meio. Articulação civil fora do espectro político-partidário é como água benta e pretensão, não faz mal a ninguém. Historicamente, empresários querem alguém que os entenda, talvez um colega que eles imaginam que pegue esse pião na unha.

...com passado impecável

Pegue uma peneira e a encha com nomes que tenham pelo menos leves traços de densidade política fora do círculo (ou circo) partidário. Chacoalhe bem, atire para o alto, pegue uma lupa e veja se encontra alguém que preencha esses requisitos. Vai ser difícil achar um. Talvez seja melhor percorrer o caminho. Que é achar um político de centro em um partido palatável e construa uma imagem de homem certo no lugar certo. E verifiquem bem verificado seu passado. Duas vezes.

Conselho da Euro

A agência Euro lançou seu Conselho Consultivo, que tem na presidência Samir Salimen, e Arthur Lencina, CEO da Euro, na diretoria. O nome do Conselho é Salimen Jr., inesquecível homem de televisão e rádio, por anos colaborador do Jornal do Comércio. No comando da TV Difusora, hoje Band, foi pioneiro na transmissão a cores no Brasil.

Miúdas

ESTE país é tão burocratizado que até compra de vacinas por particulares pode dar cana.

CONCLUSÃO é melancólica. As regras valem mais que salvar vidas.



EXPOSIÇÃO dupla e até tripla. São pessoas que usam dois ou três transportes públicos.



PRIMEIRA dose, segunda dose, vacina contra a gripe. Nunca os braços foram tão furados.



TAMBÉM os bolsos nunca foram tão furados. O dinheiro entra e logo desaparece.



POR QUE parte dos camelôs não usa máscara? Camelô nacional usa.



PROFESSOR Gustavo Arossi assume como assessor institucional da Reitoria da Ulbra.





Doideira