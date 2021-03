Homenagem na Assembleia

O presidente do Parlamento gaúcho, deputado Gabriel Souza (MDB), concedeu a Medalha da 55ª Legislatura ao médico infectologista Fabiano Ramos. À frente do serviço de Infectologia do Hospital São Lucas, Ramos coordenou na instituição a pesquisa clínica da vacina Coronavac, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Em relação ao presidente da Assembleia, Souza será o palestrante de hoje do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre.

Em busca de parceiros

A secretária de Parcerias de Porto Alegre, Ana Pellini, busca parceiros para apoiar o município na manutenção do trecho 3 da Orla. A pista de skate, por exemplo, que é a maior da América Latina, tem um custo de manutenção estimado em R$ 48 mil por mês para ter a certificação internacional garantida. Uma das possibilidades é a contrapartida que autoriza a colocação de um contêiner para a comercialização de produtos e a permissão da divulgação da marca.

Por falar em pista

Voltando ao assunto da pista internacional de skate da orla. A primeira pista de Porto Alegre data de 1977, e foi instalada no Parque Marinha do Brasil, iniciativa do então prefeito Guilherme Socias Villela, que tinha visão de futuro. Na época, o esporte era pouco conhecido.

O destino de uma nação

Nenhuma surpresa com a mudança do voto da ministra do STF Cármen Lúcia na suspeição do juiz Sergio Moro no caso do triplex do ex-presidente Lula (PT). A decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal apenas ratificou o fato de que, no Brasil, até o passado é imprevisível. A cremação da Lava Jato já se desenhava no ano passado.

Escolha de Sofia

Escolher grupos prioritários para a vacinação é uma delas. A essa altura, todos são prioritários, e tirando quem trabalha na saúde e policiais, o resto se alinha nessa condição. Ganha quem fala mais alto e tem mais poder de barganha. Entre os esquecidos estão os caixas de supermercados, que nunca fecharam neste ano de pandemia. Quem deveria abraçar a causa seriam os controladores.

Esperteza embalada

Carnes vendidas em embalagens estão cada vez mais com pelancas e gordura, seja maminha, entrecot e outros cortes. Também há pelanca de sobra nos frangos, por cima representam entre 10% a 20% do volume vendido. Mas o preço sobe e a quantidade diminui. Lei de Defesa do Consumidor? Conta outra.

Salvação da Pátria

A palavra negócio origina-se do latim negotium, a negação do ócio, o trabalho útil para atingir determinado objetivo. Daí derivou-se o agronegócio, atividade muitas vezes alvo de incompreensão e ataques por parte de quem não sabe a diferença entre um pé de guanxuma e um de soja. Pois é ele que está segurando a barra.

Retorno às origens

São tantos os perigos cibernéticos e tanta a vulnerabilidade de informações pretensamente protegidas por senhas mais frágeis que cadeado de armário que não é de duvidar que muitos clientes queiram o retorno à era analógica em instituições financeiras. Como foi até o início da internet. Talvez para pequenos grupos, alguns bancos possam estudar a hipótese.

Por cima do tapete

A Borkar, empresa de tapetes automotivos originais, investiu R$ 1,5 milhão em 2020 no desenvolvimento de película adesiva anti-Covid 19 com íons de prata, que tem 99,9% de eficácia contra o vírus e protege contra a contaminação cruzada em superfícies.

Colateral

Informações sobre hepatite medicamentosa e outros problemas sérios causados pelo Kit Covid precisam ser acompanhadas pelo percentual de quem os ingeriu. Só essa relação dá a dimensão do problema.

As esporas de Gaspar

Quem está montado na razão não precisa de esporas. A frase é de Gaspar da Silveira Martins, o grande tribuno do antigo Partido Libertador, talvez a organização política mais séria que este país já teve. Vivo fosse, talvez repensasse o uso das esporas. A razão precisa ser esporeada.

Miúdas

NISSAN é a quinta montadora que vai parar sua produção no Brasil por 30 dias.

é a quinta montadora que vai parar sua produção no Brasil por 30 dias. FORÇA-tarefa para testagem da Polícia Civil conta com participação ativa da Panvel.

para testagem da Polícia Civil conta com participação ativa da Panvel. TUDO está a indicar que em breve teremos medicamentos eficientes para combater o vírus.

está a indicar que em breve teremos medicamentos eficientes para combater o vírus. HÁ pelo menos meia dúzia em teste e outros já aprovados. Israel desenvolveu um spray.

pelo menos meia dúzia em teste e outros já aprovados. Israel desenvolveu um spray. DE certa forma, um juiz é sempre parcial. Ou condena ou absolve.

certa forma, um juiz é sempre parcial. Ou condena ou absolve. DEU na televisão que o juiz Sergio Moro foi "suspenso" pelo STF. Céus!

na televisão que o juiz Sergio Moro foi "suspenso" pelo STF. Céus! MELO vai privatizar a Carris. Mas quem quer comprá-la?

A longa caminhada