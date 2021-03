A miniaturização da mobilidade

Até a segunda metade dos anos 1960, Porto Alegre dispunha de táxis e lotações nada parecidos com os de hoje. Eram automóveis grandalhões Plimouth, Chevrolet e Dodge, com terminal na rua José Montaury. Nos últimos anos vieram os aplicativos de transporte com carros pequenos e médios. Agora, chegam os carrinhos elétricos para dois passageiros, menores no tamanho e preço menor do que os dos aplicativos.

Historinhas da cidade

Em torno de 40 anos, barbudo e cabeludo, está sentado embaixo da marquise de um prédio da avenida Osvaldo Aranha. Máscara arriada, murmura algo incompreensível. Subitamente, levanta os braços e grita a plenos pulmões. - Eu não quero morrer! Paradoxalmente, falava rindo.

Vida injusta

Dava para ver o desespero de pequenos comerciantes quando souberam, sábado de manhã, que um juiz concedeu liminar impedindo a reabertura. A maioria já tinha apalavrado a presença de funcionários para hoje. No domingo, com a derrubada da liminar pela Justiça, o clima era de alívio entre os comerciantes da cidade.

Sempre na peleia

A pandemia forçou uma retração nas atividades presenciais do Senar-RS em 2020. Ainda assim, o diretor-técnico Cláudio Rocha destaca a manutenção dos cursos EAD em parceria com o Senar Brasil; e dos cursos semipresenciais, ministrados parte pela internet, parte com visita individual do instrutor. Além disso, foram implantados 91 grupos de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Futebol quebrado

Um clube de futebol pode quebrar como qualquer outro negócio. A novidade é entrar em recuperação judicial como o Figueirense de Santa Catarina, informação do Espaço Vital. Se a pandemia for longe, vai ter fila de espera.

Por oportuno

Parte da letra do tango Cambalache, de Enrique Santos Discépolo: Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran professor Hoje acontece que é o mesmo ser correto ou traidor Ignorante, sábio, mão-leve, generoso, vigarista Tudo é igual, nada é melhor O mesmo, burro e um grande professor!

Curso de político

O voto contrário de um parlamentar do Novo à indicação de Otomar Vivian para uma diretoria do BRDE teve justificativa baseada em argumento primário, de que o ex-presidente do IPE, ex-chefe da Casa Civil do governo do Estado, ex-deputado e ex-prefeito de Caçapava do Sul não preencheria os requisitos por ter formação em Educação Física. Se assim fosse, secretário da Saúde teria que ser médico, dos Transportes deveria ser caminhoneiro ou frotista... Já para ser político, só é preciso ter votos.

A mãe de todas as reformas

Deveria ser a administrativa. De que adianta fazer uma reforma tributária sem antes encurtar caminhos administrativos e desentupir canais burocráticos? Há anos, divulgou-se um estudo cujo resumo diz tudo. De cada R$ 100,00 arrecadados em tributos federais, apenas R$ 12,00 chegavam ao seu destino. Hoje, deve ser até menos.

Café na farmácia

Degustar um bom café em casa acaba de se tornar ainda mais fácil. A partir de agora, os clientes das farmácias Panvel encontram, nos canais digitais da rede, a linha "Starbucks At Home", da Nestlé.

Em compensação...

...o futebol é um dos poucos negócios em que o cliente volta da peste de um dia para o outro e lota a "loja" com mais ardor do que antes. Tudo que envolve paixão é assim, mesmo que os funcionários percebam salários maiores que a diretoria.

Doutores pela metade...

A posição do Simers que é contrária à contratação de médicos que não fizeram o Revalida está coberta de razão. Já estão pensando até em reduzir a duração do curso de Medicina, em breve haverá quem pleiteie o mesmo para outras profissões liberais, caminho seguro para a mediocridade acelerada do ensino brasileiro em nome de emergências pontuais.

...mediocridade por inteiro

É impressionante como neste País se usa a marcha-ré. O provisório vira permanente porque paira no ar o espírito macunaímico de fazer tudo pela metade, e de preferência mal feito. Em algum ponto nas últimas décadas, fomos perdendo o capricho e o prazer de fazer bem feito. Isso se nota até nas obras públicas, como estradas. Tudo meia-boca.

Miúdas

JORNALISTA Luiz Gonzaga Gonçalves teve homologada a sua eleição para govenador 2023-24 do Distrito 4670, do Rotary International.

NOS Estados Unidos, a distância entre alunos nas escolas foi reduzida para um metro.

LEI da Velhice: você só fica velho quando começa a achar que está ficando velho.

