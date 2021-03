Os domínios de Montenegro

Nos anos 1950, foi instituída a premiação Municípios de Maior Progresso, e um dos cinco premiados foi Montenegro, graças ao trabalho do prefeito Hélio Alves de Oliveira, do antigo PTB. Na época, o município à beira do Rio Caí era enorme, ia até São Vendelino, limite da colonização alemã. Pareci Novo, Maratá, Santos Reis (Cafundó na época), Harmonia, Bom Principio entre outros faziam parte dos domínios montenegrinos. Aos poucos, foram se emancipando graças ao profícuo trabalho das comunidades alemãs. Hoje, todo o Vale do Caí respira progresso.

Tem um causo acontecido nos anos 1990, quando começou a onda de trazer bluezeiros americanos para cá. Um deles estava hospedado no hotel Alfred Porto Alegre, na rua Senhor dos Passos, que tinha um bar maravilhoso chamado Tyffany's, decoração baseada no Harry's Bar de Veneza. Um luxo. Sua época de ouro foi a partir do final dos anos 1970. Um guitarrista americano, homem de quase dois metros de altura cujo nome me escapa, tinha uma história igual a tantas outras. Um caminhoneiro negro que tocava blues como ninguém nas estradas dos Estados Unidos, até que alguém o descobriu. Estava hospedado no Alfred. Certa noite, estava eu no bar quando ele entrou, sentou numa mesa e pediu suco de laranja com rum. O barman o olhou com certa desconfiança quando ele fez o pedido. Outro freguês do bar sentou-se no piano e tentou, eu disse tentou tocar um boogie woogie. Sabem como é, usar a mão esquerda não é para qualquer um. Alguns compassos depois, o bluezeiro se irritou, meio que tirou o cara a tapa do piano e, aí sim, ouvi maravilhado um BW à Luca Sestak. Depois que terminou, voltou ao seu suco de laranja com rum. Bati discretas palmas. O barman, que obviamente era zero em boa música, estava limpando um copo com um pano branco. Inclinou o rosto. - Quem é esse cara? - Um caminhoneiro - respondi. Ele terminou de polir o copo, colocou-o de volta na prateleira de vidro de costas para mim. Volteou a cabeça. - Logo vi.

Uma equipe do Exército esteve em Estrela para avaliar as condições das duas pontes situadas nos desvios utilizados por veículos pesados, como alternativa ao bloqueio parcial da rodovia BR-386. O trabalho foi intermediado pelo senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP). É analisada também a possibilidade de construção de uma estrutura provisória junto à ponte.

Paulo Roberto Guimarães assume o cargo de diretor-geral administrativo da Secretaria da Saúde. O advogado foi secretário de Administração na gestão Fortunati-Melo. Conhece bem a máquina.

A propósito da nota publicada pela coluna nesta quinta-feira, sobre o pleito da vereadora Comandante Nádia (DEM) em mais uma unidade da Apae, o secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa, informa que a prefeitura irá analisar o pedido com muito apreço devido à importância social do trabalho realizado pela entidade. Legal.

Tradicional data no calendário da Água da Pedra, marca da Bebidas Fruki, o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, será tema da campanha institucional "Sinta a Água". As peças vão ressaltar o valor inestimável da água em nossas vidas.

O presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, reforça posicionamento contrário à contratação de médicos sem o Revalida - exame feito anualmente que testa o conhecimento de médicos diplomados fora do Brasil. A entidade entende que contratar profissionais sem o Revalida não é a solução adequada para suprir a demanda de profissionais neste momento.

...como pode. O Hard Rock Café de Gramado está fazendo uma vaquinha virtual Juntos pela Saúde para ajudar o hospital da cidade. A meta é juntar R$ 100 mil.

Algumas lideranças do Congresso Nacional fazem eco aos pedidos de impeachment que ribombam por aí. Se depender da opinião pública, a maioria dos brasileiros é contra. A mesma pesquisa Datafolha que registra 56% de condenação do presidente Jair Bolsonaro na gerência da crise mostra que 50% são contrários ao impeachment, contra 46% a favor.

...não que seja o caso do Datafolha, mas em qualquer pesquisa de opinião, a resposta depende do modo como a pergunta é formulada. O sim e o não podem até trocar de lugar.

