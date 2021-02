O Velho Charrua I

Os vereadores de Porto Alegre Ramiro Rosário (PSDB), Comandante Nádia (DEM), Fernanda Barth (PRTB), Mari Pimentel (Novo), Felipe Camozzato (Novo), Jessé Sangali (Cidadania) e Alexandre Bobadra (PSL) fizeram uma ação de limpeza do monumento em homenagem ao ex-prefeito José Loureiro da Silva. A estátua, localizada em frente à Câmara de Vereadores, encontrava-se vandalizada por pichações.

O Velho Charrua II

O Velho Charrua, como era chamado, foi um visionário, homem à frente do seu tempo. Foi ele que, ainda nos anos 1950, projetou as perimetrais que hoje cortam a Capital. Abriu as avenidas Farrapos e Salgado Filho em tempo recorde, tipo da noite para o dia, cortando a burocracia reinante e que tem filhos e netos espalhados por todo o Brasil.

Nasce uma estrela

Uma iniciativa público-privada entre a prefeitura de Gravataí e a Empresa Gaúcha de Tratamento de Efluentes - EGTE, trouxe para o Rio Grande do Sul uma tecnologia pioneira para o tratamento de chorume, líquido resultante da decomposição da matéria orgânica depositada nos aterros sanitários. Após dois anos de pesquisa e investimentos, nasce a estação Santa Tecla Tratamento de Efluentes, que transforma o chorume em água tratada. Essa sim é uma ótima notícia.

Geração nem-nem

Nem estuda nem trabalha. Outro dos grandes problemas brasileiros que vão comprometer o futuro do País, deles e o presente das famílias. Todo mundo tem pelo menos um caso na família, e quem não tiver deve elevar os braços aos céus em agradecimento. E não é coisa de pobre não, é nem-nem da classe média baixa para cima. Para eles, é obrigação dos pais sustentar a vagabundagem.

A salvadora da pátria

A página tem comentado que a pobreza gastronômica do Centro Histórico é tamanha que não tem mais nenhuma churrascaria na área. Pois não é que tem uma? É a Estrela do Porto, na rua Jerônimo Coelho, 285. Salvou a pátria.

Inverno é inferno

A urgência em começar a vacinação para enfrentar a Covid-19 tem nome e sobrenome: o general inverno. Operadores de saúde temem que a chamada imunização do rebanho não chegue a tempo. Esse general é implacável com a tropa. Bobeou, dançou.

Teste rápido

A graduanda em Biomedicina da Unisinos, Natasha Malgarezi, e o mestrando em Engenharia Elétrica, Samuel Maraschin, estão trabalhando no desenvolvimento de um novo teste rápido para a detecção da Covid-19. O estudo é realizado em parceria com o itt Chip - Instituto Tecnológico de Semicondutores e a startup Biosens, localizada no Tecnosinos.

Faróis acesos

Entre as novidades do novo Código Brasileiro de Trânsito está a nova legislação sobre a obrigatoriedade de manter os faróis acesos de dia, mas com algumas mudanças. Eles terão que estar ligados em túneis ou sob neblina, e nas rodovias de pista simples. Ora, isso é um penduricalho dispensável que pode confundir o motorista. Deixem a obrigação, diacho.

Prêmio

A Vivo, marca da Telefônica Brasil, estreia com destaque no The Sustainability Yearbook 2021, elaborado pela S&P Global ESG. Além de ser listada no Anuário entre as companhias sustentáveis de maior desempenho no mundo, a empresa foi reconhecida na categoria "Industry Mover".

Miúdas

SECRETÁRIA de Turismo de Gramado, Rosa Helena Volk vai presidir a autarquia municipal de Turismo (Gramadotur).

Miragem