De volta ao passado

Na esquina das ruas Marechal Floriano e General Vitorino, no Centro, está o tombado Edifício Matone. Ali funciona a sorveteria Bomba Royal, tocada pela neta do inventor desse sorvete, seu Manuel Martins, antigo proprietário da Banca 40 do Mercado Público. É mais um dos tantos negócios derivados da Porto Alegre antiga. Problema: ela quer colocar um parklet na calçada, mas o processo está trancado na EPTC desde o ano passado. Alô EPTC!

Questão inquietante

Caro elétrico ou híbrido, caminhão elétrico, ônibus elétrico, para onde irão as poluentes e baterias depois de esgotada sua vida útil?

Lá é cá

Sobre a nota da queda de casos em Israel, com a vacina da Pfizer-BioNTech, leitor pergunta porque não a usamos aqui. Para começar, é a mais difícil de guardar, a 70 graus negativos. Israel é menos complicado porque tem população pequena, 8,5 milhões, contra os nossos 210 milhões de habitantes.

Outro front

Um medicamento espanhol testado na França e nos Estados Unidos demonstrou uma redução quase total da carga viral do novo coronavírus, segundo um estudo publicado na terça-feira passada na revista Science. Em experiências realizadas em animais com o fármaco plitidepsina, medicamento usado em tumores, o resultado foi uma eficácia antiviral e toxicidade prometedoras. Agora será testada em humanos.

Os severos alemães

São grandes os perigos desta vida, como já dizia o escritor Guimarães Rosa. O Comitê de Vacinas da Alemanha recomendou que o imunizante AstraZeneca não seja aplicado em pessoas com mais de 64 anos. Aí entra a famosa leitura pela metade. A recomendação não diz que é porque há danos colaterais, mas porque sua eficácia ainda não foi comprovada.

Fios e mais fios

Leitor observa que houve um mutirão de técnicos e trabalhadores de empresas para ajustar fios na rua Ramiro Barcelos, entre Casemiro de Abreu e Castro Alves. O que o intriga é que o emaranhado continua, e baixo, quase na altura dos pedestres.

Orçamento interativo

O vereador de Porto Alegre Ramiro Rosário (PSDB) vai definir as suas emendas ao orçamento municipal de 2022 com a participação dos porto-alegrenses. Por meio de um inédito processo seletivo, batizado de "Orçamento Interativo", Ramiro vai receber sugestões de projetos e obras para definir as emendas impositivas do seu mandato, no valor de R$ 1 milhão.

O palavrão popularizado

O presidente Jair Bolsonaro usa frequentemente palavrões para externar sua contrariedade, como na quarta-feira. Utiliza um tipo de linguagem que só se usa no particular para manifestar indignação. A imprensa sempre foi pudica nesse assunto, mas com Bolsonaro passou a reproduzi-los também. Lembra o famoso jornal alternativo O Pasquim, que no início dos anos 1970 criou expressões hoje correntes, como sifu, paca, orra e outras.

Os túneis da Brahma

Corria o ano de 2003. Pouco antes da inauguração do Shopping Total de Porto Alegre, o diretor-superintendente Eduardo Oltramari me convidou para conhecer os famosos túneis da Cervejaria Brahma, construídos na década de 1920. Como é sabido, circulam várias lendas urbanas sobre eles, embora meu palpite vá além de conduzir vapor das caldeiras. Oltramari não sabia o que fazer com eles, a maior parte estava soterrada por terra. Um braço inexplorado parecia rumar até a rua Ramiro Barcelos e outro se estendia rumo ao Guaíba, parte dele pode ou podia ser visto no pátio da Ribeiro Jung, na avenida Farrapos. Até então, haviam sido retirados aterro e caliça por dezenas de viagens de caminhões caçamba, e mal entraram algumas dezenas de metros. - Não sei que eu vou fazer com eles - disse Oltramari. - Não tenho ideia. Eu tinha. Na hora, liguei para o superintendente da Vinícola Aurora, Caio Zanotto, meu amigo, a quem eu tinha vendido a ideia de abrir uma cave, com vinhos, espumantes da Aurora, restaurante com archotes e decoração. Ele gostou muito da ideia, mas a dificuldade era achar um local apropriado, que agora aparecia. Passei o celular para o Oltramari, marcaram um encontro para acertar os detalhes e tudo ia muito bem. Mas é para ver como o destino muda tudo. Meses depois, Caio morreu no acidente da TAM em Congonhas, o sucessor não levou o projeto adiante e tudo voltou para a estaca zero. Mas a família Facin gostou, e algum tempo depois abriu uma bela operação na entrada do túnel, que hoje é um sucesso.

Tudo junto misturado

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot (PP), recebeu a visita do prefeito e vice de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PP) e Jonas Tomazini (MDB). Além de uma saudável manifestação de cortesia entre prefeituras, Feltrin também tem negócios em Gramado. É sócio do Hard Rock Cafe da cidade.

Jesus salva

A proibição de festas religiosas e do Carnaval vai exigir esforço das autoridades para impedir aglomerações. No caso das religiosas, os crentes vão arrostar a proibição, porque acham que o vírus será derrotado pelas forças divinas. O pequeno comércio será o grande prejudicado. No caso de Navegantes , vai sobrar até melancia.

Dúvidas carnavalescas

A tendência de formar blocos de Carnaval em vez dos tradicionais desfiles e bailes em clubes sociais traz um dilema. Qual a quantidade de pessoas que caracteriza aglomeração?

Miúdas