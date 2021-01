O prestígio de Melo

Reunido com assessores na cafeteria À Brasileira, na rua Uruguai, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), foi cumprimentado por um freguês. O prefeito tem uma qualidade que falta em muitos governantes, o conceito de conversa de bar. E o principal, ouve. A partir de amanhã, Melo faz um feriadão até domingo na sua cidade natal, Piracanjuba (GO).

Esqueceram de mim

É grave a crise

Um dos últimos compromissos como governador em exercício de Ernani Polo (PP) foi na terça-feira, quando recebeu e ouviu com atenção o relato do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, sobre a grave crise que ameaça o atendimento na Santa Casa de Santana do Livramento. A instituição de saúde, que está sob intervenção da prefeitura, tem dívida milionária e atraso nos pagamentos. Parte da equipe está em greve. Polo deixou a chefia do Executivo ontem pela manhã.