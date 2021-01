A máscara do seu Laerço

Com uma máscara dessas, as chances do coronavírus entrar é bem mais difícil. São três filtros, dois deles laterais. Todos são laváveis e existe refil à venda. Efeito colateral: abafa muito a voz. Custou R$ 90,00 para o consultor imobiliário Laerço de Barros Vasconcelos. "Pode botar aí que eu sou o único Laerço com cedilha no Brasil", aduziu.

Tudo junto amontoado

Às 21h21min desta quinta-feira, dava para fazer um brinde, por ser dia 21 do ano 21 do século 21. E mais ou menos nesta hora a internet começou a degringolar geral.

Dominantes e dominados I

Se o ensino fundamental e médio do Brasil é deficiente há bastante tempo, a pandemia fez uma devastação no estoque cultural dos nossos meninos e meninas. O preparo da vida futura foi torpedeado. Uma parcela desse universo será o ponto fora da curva, portanto, seguiremos na nossa vocação histórica de dominantes governando dominados, estes em número cada vez maior.

Dominantes e dominados II

Nos anos 1950 e 1960, o senador João Calmon tinha um bordão que fechava suas falas e textos: Educação, vergonha nacional. Se naquele tempo, em que pelo menos alunos respeitavam professores já era assim, hoje é de sentar na beira da calçada e chorar. O ensino profissionalizante não consegue atender a demanda e o superior tem doutores a dar com pau. No meio, o vácuo.

A salvação pelo papo

Converse pelo menos menos três vezes por dia. Pode ser com o porteiro, com o vizinho, com o atendente da loja ou com o caixa do supermercado, mas converse. De preferência que haja diálogo. É um conselho de geriatra para idosos, principalmente. Ficar conversando consigo mesmo não resolve, é cobra comendo o próprio rabo.

Caiu a ficha

Embora ainda confiantes na recuperação da economia, os mercados e os países começam a duvidar do alcance das vacinas. A Alemanha voltou ao fecha-tudo na quarta-feira até 14 de fevereiro. Ha controvérsias internas se isso ajuda.

Como não confiar nos amigos

Os habitantes da famosa Mesa 1 do Bar e Rotisserie Pelotense, na rua Riachuelo entre Borges de Medeiros e Praça da Matriz, ficaram desolados quando souberam que um antigo frequentador da roda havia partido para As Grandes Destilarias, o céu dos que admiravam garrafas de uísque. A Pelotense, como era chamada nos anos 1970, era uma casa no capricho. Mesas de mármore sustentadas por pés de ferro trabalhado, ventiladores de teto no alto pé direito. Era famosa desde os anos 1960. A notícia chegou à roda por volta do meio-dia de um sábado, portanto, tinham habeas corpus para fazer horas extras. Depois de incontáveis brindes em memória do falecido, que não viam há anos, vertidos litros de lágrimas, cheios de soluços, concordaram em suspender as libações para ir ao velório. De imediato precisavam saber da família o cemitério e a capela. O Polaco cumpriu esse doloroso dever, então, partiram para o velório na capela do cemitério João XXIII. Em lá chegando, foram direto ao caixão. O amigo estava irreconhecível pela longa doença e desgaste dos anos. Choraram compungidos, cumprimentaram o que parecia ser a esposa, e ficaram de pé no recinto, fungando e lutando contra a lei da gravidade. Depois de um certo tempo, um deles foi novamente ao caixão, fitou o rosto do finado por um bom tempo meneando a cabeça como a dizer "como nos aprontaste essa?". Em seguida, falou em voz baixa com um dos presentes. Cochicho extinto, conduziu a tropa para fora da capela. Aí tudo desabou. Não era o amigão que estava sendo velado. Uma rápida consulta por telefone com familiares do verdadeiro defunto mostrou que não era a capela nem mesmo o cemitério, o velório era no São Miguel e Almas. Foi então que souberam que o Polaco era muito mais surdo do que parecia.

Sinuca de bico

É como dizer beco sem saída. Nesse brete do transporte público em que se encontra a prefeitura da Capital, uma coisa é certa: taxar os aplicativos não vai baixar a tarifa de ônibus. Lembrando sempre que mais de 80% das passagens são vale-transporte pagos pelos empregadores.

Público e privado

Ainda tem quem ache que aplicativo é luxo. Chamá-los de transporte público não seria um despropósito. Alguém consegue imaginar Porto Alegre sem eles? Até porque a opção "juntos" é a salvação dos que moram mais longe.

Aqui se faz, aqui se paga

Ao longo dos anos, as sucessivas administrações municipais foram ignorando o tic-tac da bomba relógio do transporte coletivo. Não são só ela, mas a Câmara de Vereadores foi criando gratuidade em cima de gratuidade, uma demagogia atroz para cabular votos dos segmentos beneficiados. Eis o culpado número 2, a colenda.

Tratamento para menopausa

O Hospital São Lucas da Pucrs seleciona mulheres entre 40 e 65 anos que apresentem sintomas de menopausa para participar de um novo estudo clínico. As voluntárias não terão que empregar nenhum recurso financeiro, receberão até vale-transporte. A iniciativa é da médica ginecologista Adriana Arent. Informações: (51) 33203178 ou (51) 99863.1122.

Miúdas