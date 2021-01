A salvação do maracajá

Não se iluda. Essa figurinha pode atingir um metro de comprimento. O gato-maracajá, típico da Mata Atlântica, é um dos tantos animais em risco de extinção por causa do maior predador do planeta, o homem. Graças aos veterinários da Reserva Biológica de Bela Vista, mantida pela Itaipu Binacional, esse gatinho terá uma chance.

Asfixia tributária

Além de todos os motivos averbados para explicar o fechamento das fábricas da Ford no País, tem ainda a alta carga tributária, componente do famoso Custo Brasil. Explica por que a Ford importava carros da Ford argentina, por exemplo. Qualquer carro ou peça argentina custa 30% menos.

A história da audiência

Por mais que integrantes do governo Olívio Dutra (PT, 1999-2002) desmintam, o fato é que sempre houve um ranço com a montadora, quando ela quis se instalar em Guaíba. O governo do Estado deixou a corda rebentar porque achava que ela viria de qualquer jeito. Em almoço com jornalistas, a diretora de Recursos Humanos da Ford contou que não conseguia marcar audiência com o secretário da Fazenda. Ninguém me contou, eu ouvi.

Mão na roda

Os vereadores de Uruguaiana abriram mão dos R$ 350,00 mensais que recebiam de auxílio-celular. No final do mandato, a economia terá sido de R$ 200 mil.

Primeira e última

Morar na rua que é considerada a mais bonita da cidade tem seus custos. A vegetação luxuriante da Gonçalo de Carvalho é prejudicada com temporais, como o de segunda-feira à noite, e a primeira consequência é a falta de energia. Com um agravante: é a primeira a não ter luz e a última a tê-la de volta em Porto Alegre.

O desperdício

Leitor de Gravataí se diz revoltado com a atitude de moradores que usam a água tratada para lavar calçadas justo quando o nível do rio Gravataí está baixo. Como são quatro municípios a tirar água do rio, ele prevê colapso em tempo de seca.

Aliás...

O Brasil deve ser um dos poucos países que usam a cara água tratada para dar descarga no vaso sanitário.

O culto do medo

Como o povo gosta de se apavorar. Circula entre diversas tribos a informação de que um asteroide de 250 mil toneladas pode se chocar com a terra no dia 6 de maio de 2022, causando impacto sem precedentes na história do planeta e da vida tal como a conhecemos. Segundo a Nasa, a chance de isso acontecer é de 0,026%.

La como cá

O atraso da vacinação contra a Covid na França tem o mesmo perfil do processo brasileiro. O jornal Le Monde dá em manchete que uma das causas se deve à falta de seringas e logística de distribuição. A França, notem bem.

Pobreza portuguesa

Um dos países mais seguros do mundo, Portugal vive outro tipo de pobreza, piorada pelo rigoroso inverno europeu. Cerca de 20% dos portugueses admitem viver em "pobreza energética", e não conseguem manter suas casas quentes. Para piorar, a conta da luz aumentou.

Para comemorar

O atraso nas tarefas processuais em ações em trâmite na Justiça Federal da 4ª Região solicitando a implantação de benefícios pelo INSS, como auxílio-doença, aposentadorias especiais e previdência rural, por exemplo, foi reduzido de 73% para 3% de março até o final de outubro de 2020, uma queda superior a 95%.

Revelações

Egresso dos quadros da Juventude do MDB, o deputado estadual Gabriel Souza assume a presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro. A JMDB é como os juniores talentosos de um clube de futebol.

Miúdas

RÁPIDA foi a Bahia. Mal saiu o anúncio da Ford e ela já conversava com os chineses.

