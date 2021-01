Fechou mas não fechou I

Até a estátua de Giuseppe Garibaldi deve ter descido do pedestal na praça que leva seu nome para comer a polpetta do Restaurante Copacabana. Estava no mesmo endereço há tanto tempo que permite essa licença poética. Originalmente, a casa dos Sanzi e Spina atraía jornalistas, no rastro deles, sempre vão os políticos.

Fechou mas não fechou II

Então, fechou mas não para sempre Grandes festas, confrarias e grupos eram rotina no Copacabana. O diferencial em relação a outros restaurantes italianos era a vitela e o cabrito. Nunca foi unanimidade, mas no conjunto do menu era uma boa aposta.. A ideia dos Sanzi deixa a aberta essa possibilidade, além de manter a tele-entrega.

Colégio Anchieta

O Colégio Anchieta celebra 131 anos amanhã. Foi fundado em 1890, quando o Padre Francisco Trappe, com outros padres e irmãos jesuítas e leigos, iniciou um projeto educativo inspirado no legado de Santo Inácio de Loyola. Ao longo de décadas, ensinaram muitas gerações de alunos, chamados carinhosamente de "anchietanos".

Órfãos da Ford

o fechamento das fábricas da montadora no Brasil Para quem curtia a marca Ford desde os anos 1950 ou antes,foi como perder um parente muito chegado. As crianças torciam para a Ford, ou para Chevrolet ou para a Dodge, fossem automóveis ou caminhões.

Juventude na base

Considerada a maior juventude partidária do Estado, a JMDB deu ontem mais uma demonstração de força. Com a posse de Beto Fantinel na Assembleia Legislativa, a bancada do MDB passará a contar com três ex-presidentes do núcleo estadual em sua composição de oito deputados no Parlamento gaúcho.

Desta vez vai

Todos os estados vão desencadear uma sucessão de concessões em todas as áreas, do saneamento básico a estradas estatais diversas. A obesidade mórbida das unidades da federação nunca fez sentido. Alagoas tem até um abatedouro, imagina. Concessões bem feitas melhoram serviços e botam dinheiro no caixa.

Pecado mortal lá...

O pedido de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no apagar do seu mandato é movido pelo que nós conhecemos muito bem no Brasil: casuísmo. O presidente Richard Nixon teve que renunciar nos EUA porque mentiu sobre o grampo no edifício Watergate e porque era antipático e republicano. Bill Clinton pulou a cerca e mentiu, mas não sofreu impeachment porque era simpático e democrata.

...pecado venial cá

Ambos cometeram o pecado maior da moral calvinista, a mentira. Diferentemente dos países católicos, onde você pode cometer o crime mais hediondo, mas se confessar para o padre vai para o mesmo céu que alguém que levou a vida sem nenhum pecadadilho. Aqui, mentira é pecado venial. Explica porque não saímos do lugar. Caetano Veloso já cantava que não existe pecado ao sul do Equador. À farra, pois.

Empreendedorismo viral

Ora vejam só. Estamos acostumados a ler que surgem novas variantes do coronavírus em vários países da Europa, mas agora assoma nosso espírito de exportação. O Japão registra variantes do vírus em pessoas que vieram do Brasil.

Mundialão de vacinas

Depois de lançadas no mercado, a guerra das vacinas agora foca a eficácia e abrangência, inclusive para as novas cepas. Pfizer e a BionTech pularam na frente, propagando que elas são eficazes para as variantes britânica e sul-africana, sabe-se lá quantas ainda virão.

Guerra de bilhões

Enquanto se desenrola a peça "Eu sou a melhor", o cidadão comum fica perdido no tiroteio, mal recebe uma informação e em seguida vem outra que sepulta ou confunde a outra. Ele espicha os braços esperando que alguém diga a velha frase gaudéria: te arremanga e vem.

Sonho de consumo

Há muito tempo, os adoradores do frio que detestam a canícula elegeram São José dos Ausentes como a cidade dos sonhos. Compreensível. Hoje vai fazer 12 graus na região.

Povo estranho

Quando cidade grande começa a esvaziar, o povo vai para a praia que começa a encher. Quando a praia começa a esvaziar, ele volta para a cidade grande que começa a encher.

Miúdas

CINQUENTA e sete mil vereadores tomaram posse em todo o País.

