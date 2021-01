*Guilherme Kolling, interino

A primeira sessão do ano, na sexta-feira, 1º de janeiro, marcou a posse da nova legislatura na Câmara Municipal de Porto Alegre. Normalmente é uma reunião amistosa, marcada pela formalidade do início do mandato dos 36 vereadores, prefeito e vice da Capital. Desta vez foi diferente. Além da restrição de público, a sessão foi tensa e longa, com debates acalorados, bate-boca, questões de ordem, apresentação de requerimentos e até leitura de decisão da Justiça. Na imagem, os vereadores Roberto Robaina (PSOL) e Mauro Pinheiro (PL) apartados em meio a uma discussão ríspida.

...no início da legislatura

As divergências começaram na eleição da Mesa Diertora. O bloco de oposição - com 10 vereadores e duas das bancadas mais votadas (PT e PSOL, que elegeram quatro vereadores cada) - questiona o acordo de rodízio na presidência, com PDT, MDB, PTB e PL no comando da Casa nos próximos quatro anos. Também pede proporcionalidade na composição da Mesa Diretora. Mas prevaleceu a decisão da maioria, 26 vereadores, e a oposição ficou de fora dos cargos de direção do Legislativo. Houve discussão do regimento interno e manifestações fortes, de parte a parte, um indicativo do que ocorrerá neste ano.

Promessa de diálogo

Melo conversa com vereadoras da oposição na cerimônia de posse dos vereadores e prefeito

EDERSON NUNES/CMPA/JC

Em seu discurso na Câmara, o novo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), ressaltou que reconhece a legitimidade do trabalho de cada um dos 36 vereadores. E prometeu abertura a pleitos do Legislativo sobre problemas da cidade. Também garantiu diálogo e respeito à oposição. "Quero visitar a bancada de cada um de vocês", disse, olhando para a parte do plenário onde estavam vereadores de PT, PCdoB e PSOL. Na imagem, o prefeito conversa com as vereadoras Daiana Santos e Bruna Rodrigues, ambas do PCdoB, partido da adversária de Melo no segundo turno da eleição, Manuela d'Ávila.



Descontos e prorrogação

Os 36 vereadores foram convidados pelo prefeito a participar da transmissão do cargo no Largo Glênio Peres. Como a solenidade estava programada para as 18h e a sessão na Câmara começou às 15h, a previsão era que desse tempo para encerrar os trabalhos e se deslocar ao local. Mas não deu, a sessão da Câmara se estendeu para muito além do previsto, até quase 20h.

Novo perfil

Sebastião Melo é o primeiro prefeito de Porto Alegre desde a redemocratização que não foi deputado federal. Por outro lado, assume com grande vivência no município, após três mandatos como vereador, duas vezes presidente da Câmara e quatro anos como vice-prefeito.

Revisão do Plano Diretor

Novo presidente da Câmara Municipal, Márcio Bins Ely (PDT), mostrou ter atuação em outras instituições para além do Legislativo. Em seu discurso de posse, agradeceu aos vereadores que o elegeram e ao PDT, citou Maçonaria, Rotary, OAB, Sport Club Internacional e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RS), do qual também é presidente. Aproveitou a menção à luta de corretores "por um mercado imobiliário" pujante para introduzir na sua fala um dos principais temas a serem debatidos neste ano, a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre.

Grenal e o PDT

Quando citou o Inter, Bins Ely saudou o novo presidente do clube, Alessandro Barcellos. E, apesar da rivalidade, não perdeu a oportunidade para mencionar o Grêmio, fazendo questão de saudar o presidente Romildo Bolzan Jr., pré-candidato do PDT ao Palácio Piratini na eleição do próximo ano.

Miúdas