A fé que se repete

Ontem foi um dia relativamente tranquilo no Mercado Público de Porto Alegre. Mas, à primeira vista, quem entrava se deparava com duas enormes e filas. Fiéis procuravam as mães e pais de santo para receber as bençãos de Iemanjá. Ela está bem no ponto onde se acredita estar enterrado o Bará, que salvou o Mercado de poucas e boas ao longo da sua história.

Os paliteiros do litoral I



Fabíola Freire Albrecht/DIVULGAÇÃO/JC

Ainda está por ser mensurado o impacto que a crise econômica terá na renda da população que compra apartamentos na praia. A oferta é enorme. Na maior parte, são prédios altos, como o que está em fase de conclusão na área que era o Hotel Siri, em Tramandaí. São duas torres de 18 andares, com apartamentos entre 68 m2 e 222 m2. Existem centenas de empreendimentos nas praias do litoral. Os paliteiros do litoral II A má notícia é que a ocupação vertical muda totalmente o microclima, ao mesmo tempo em que vem abaixo casas construídas há mais de 70 anos. No caso de Tramandaí, ao sul do ponto em que foi obtida a imagem, havia dunas com lagoas de águas límpidas. Para quem curtia encontros com amigos em lugares improvisados como padarias, quase todos ficaram só na memória. Tudo virou cidade grande.

O Grande Irmão...

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto dispondo que, novos registros ou segundas-vias de documentos que possuem numeração própria passarão a utilizar o mesmo número que consta no CPF do cidadão. Na leva, entram emissões como Carteira de Identidade, CNH, Título de Eleitor, carteira do INSS etc.

...e as críticas à Simon

Quando o então senador gaúcho Pedro Simon (MDB) apresentou um projeto de documento único, quase foi linchado, sob alegação de que seria o início do Grande Irmão ou Big Brother do livro 1984, de George Orwell, aquele que tudo vê. Perto do conjunto de câmeras de segurança e outros mecanismos de controle, Orwell era brincadeira de nenê.

Afobado come cru

Diz o ditado. O governo argentino está muito incomodado com o fato de a vacina russa não oferecer garantias para maiores de 60 anos, justamente um dos maiores grupos de risco. À Sputnik V faltou cumprir a última e mais importante etapa. O nome vem do primeiro satélite espacial não-tripulado lançado em 1957 pela falecida União Soviética. Sua passagem pelos céus de Porto Alegre era visível a olho nu de noite.

Farinha do mesmo saco

A mendácia, ou mentira, é considerada o pecado mais grave para a moral calvinista, que impera na maioria dos países do Hemisfério Norte, ao contrário do catolicismo, que tudo perdoa, mesmo o imperdoável. Onde se enquadra o STF, que nega ter pedido 7 mil vacinas para seus funcionários, quando o médico da Corte afirma exatamente o contrário, e nada fez sem autorização da chefia?

Miúdas

SURGIU um termo horrendo a infectar ainda mais nossa pobre língua: instagramados. Jesus.

um termo horrendo a infectar ainda mais nossa pobre língua: instagramados. Jesus. PREFEITURA de Porto Alegre transferiu para janeiro a licitação das paradas de ônibus. Boa parte está caidaça.

de Porto Alegre transferiu para janeiro a licitação das paradas de ônibus. Boa parte está caidaça. TODA bala perdida costuma ser achada por alguém que não tem nada a ver com a história.

bala perdida costuma ser achada por alguém que não tem nada a ver com a história. ACHAR ônibus ou lotação nos dias 1 e 2 de janeiro vai ser mais difícil que achar ouro na rua.

ônibus ou lotação nos dias 1 e 2 de janeiro vai ser mais difícil que achar ouro na rua. MORREU aos 98 anos o estilista Pierre Cardin. Suas criações são sinônimo de qualidade superior.

aos 98 anos o estilista Pierre Cardin. Suas criações são sinônimo de qualidade superior. ATÉ quando irá essa moleza de noites com temperatura agradável?

Videntes evidentes