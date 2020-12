Fiel escudeiro

Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes (PP) tem se mostrado um fiel costurador e conciliador junto às bancadas nos mais diversos projetos do governador Eduardo Leite. É uma das funções mais árduas que um parlamentar precisa enfrentar. Em um momento de descontração, Frederico fez as vezes de cinegrafista e registrou o governador com funcionários.

Até sexta-feira passada, o Rio Grande do Sul registrava 8.434 mortes causadas pelo Covid-19. Em abril, uma consultoria norte-americana de saúde pública projetou 28 mil mortes até a metade de dezembro.

Nova esperança

Em vez de vacina, um medicamento que corta o mal pela raiz desde que ingerido antes dos sintomas do Covid. É o que a AstraZeneca está desenvolvendo. Mal comparando, será o tamiflu da H1N1.

Na nuvem...

Essa foi a resposta dada por um profissional gabaritado ao ser perguntado qual função exerceria no secretariado de Sebastião Melo. Explicou que preferia ficar no anonimato para não gerar dor de cotovelo em outros postulantes ao cargo. O que já soma pontos a seu favor, porque é sinal que dispensa pompas e vaidades e, por isso, já mostra competência.

...no espaço

É sabido que muitas pessoas querem que se publique que foram convidados para este ou aquele cargo, quando nem sondados foram. É o caminho mais reto para não ter cargo nenhum, porque o que governante mais detesta é saber que alguém usa a imprensa para se promover. É incrível como tem gente que acha pode ser nomeado pela imprensa.

Porto Alegre presente

O Fertilitat Centro de Medicina Reprodutiva esteve presente no Congresso Mundial de Ginecologia Endócrina. Foram apresentados dois trabalhos: das médicas Marta Ribeiro Hentschke e Victória Dornelles.

Direita, esquerda...

Como em tudo neste País, conseguiram ideologizar até as vacinas. A do Bolsonaro é de direita, mas a mesma vacina aplicada na Europa ou Estados Unidos é de esquerda. Milagre não terem ideologizado o Papai Noel. Como ele visita mais a burguesia, a esquerda perdeu um bom alvo.

Onde o rio começa

De uma maneira geral, Sebastião Melo vem escolhendo nomes experientes que sabem onde o rio começa. Na última leva, foram escolhidos o jornalista Flávio Dutra para a Comunicação e o também jornalista André Machado para a Regularização Fundiária, e Luiz Fernando Zachia para a Mobilidade Urbana. O novo prefeito colocou secretários adjuntos quando o escolhido é político, uma boa sacada.

Os de sempre

Interessante observar como a patrulha ideológica, o fundamentalismo guasca, ou simplesmente mal-humorado, detona de antemão os escolhidos, mesmo que ainda nem tenham tomado posse. Falar mal é uma profissão nestas paragens.

Procura-se

Já se incorporou ao jeito porto-alegrense de ser o tudo fechado nos dias 25 e 1 de janeiro. Quem quis "comer de fora" ou pedir tele-entrega de comida ou lanches no sábado se ferrou. Até mesmo a singela pizza sumiu. Para conseguir uma operação que estivesse funcionando gastava-se o dedo e a paciência.

Os reis do pedaço

O Natal provou que o poder de compra das classes mais baixas é a salvação do comércio de rua devido à escala, entre outros fatores pontuais. Foi impressionante o movimento na rua Voluntários da Pátria até a manhã do dia 24 de dezembro. Alguns empresários já se deram conta desse fator há mais tempo, e investem pesado no que outrora se desprezava.

Os condenados

Presos do regime semiaberto puderam sair no Natal. Já o cidadão comum está eternamente no regime semifechado por causa da criminalidade. A tendência é progressão para o regime fechado.

Miúdas