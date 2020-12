OK, a CEEE-D vai ser privatizada, mas enquanto isso não acontece, a estatal poderia dar um jeito neste poste na Vicente da Fontoura com Ipiranga, lembrando que ele sustenta fios de alta tensão. Mais dia menos dia, vão ser os fios a sustentar o poste, e não o contrário. Ou, se nada for feito, virão os dois abaixo.

Prato cheio

A menor distância entre Júpiter e Saturno desde a Idade Média ocorreu ontem de noite. Esse fato de grande luminosidade pode ter sido a Estrela de Belém que orientou os três reis magos, mas com diferença de sete anos do ano zero do mundo cristão. Como em todo evento cósmico, é um prato cheio para os supersticiosos. Ainda mais em ano de Covid.

As de lá e as de cá



reprodução/jc

As apresentadoras dos telejornais argentinos e mexicanas ficam bem à vontade nos trabalho, como esta do Canal 26 de Buenos Aires. Pode-se achar um exagero na roupa, mas o comportamento ao vivo é bem mais solto, diferentemente das nossas, que são obrigadas a ser como coqueiro. É cópia da Rede Globo, que copia os americanos, quando deveriam copiar os brasileiros e seu jeito de ser.

Fronteiras móveis

Porto Alegre tem 81 bairros, alguns com limites confusos. Há uma zona cinza entre os bairros Floresta, Independência e Bom Fim. Em tese, a avenida Independência é a fronteira, mas é assim que funciona. Talvez porque ainda falte marco legal.

Chiquinho do Barranco I

faleceu domingo com apenas 59 anos Ilmar Francisco Tasca, o Chiquinho do Barranco,, vítima de infarto fulminante. É uma dessas coisas que os amigos do sócio do Barranco vão chorar por um bocado de tempo. Nos últimos tempos, a pandemia o afetou e o preocupou muito.

Chiquinho do Barranco II

O Barranco é uma instituição e Chiquinho era sua imagem, junto com o sócio Elson Furini. Era mais que atencioso e cordial, foi um criador de amigos já no primeiro espeto. Também por isso o Barranco é o que é. Quem nunca foi no Barranco pelo menos uma vez? Que ano mais funesto.

De novo

Já é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro diz que a pandemia se encaminha para o fim não sem antes aumentar o número de casos. Tido o mundo ou quase todo ele diz o contrário, então quem é o bruxo do Capitão?

Chegou o Dragão

A Petrobras iniciou a montagem do seu mais novo supercomputador, um gigante que precisou de 10 caminhões para ser transportado. Chamado de Dragão, terá capacidade de processar o equivalente a quatro milhões de telefones celulares. Vai processar dados geofísicos nas plataformas.

Mexido à brasileira

Deve ser louvada a decisão de quatro ministros do Supremo de não sair de férias para evitar decisões monocráticas do presidente da corte, ministro Luiz Fux. "Presidente" não é mero eufemismo, pois quem manda no Brasil de hoje é o STF. Estranho país esse nosso, onde Executivo e Judiciário se confundem e por vezes o presidente do Brasil governa tanto quanto a Rainha de Inglaterra.

Princípio da razoabilidade I

É o que mais falta neste país. Por mais que o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro repitam que o Brasil está quebrado e que não pode mais tirar nenhum pacatão da guaiaca, parece que a sociedade e seus representantes ficaram mais cegos ainda, consequência do individualismo atroz, doença que nunca foi erradicada no Brasil.

O Centro Lázaro

Ressuscitar o Centro Histórico lembra a figura bíblica de Lázaro. Só que desta vez não dá para contar com a ajuda divina. O prefeito eleito Sebastião Melo tem um milagre colossal de gestão a ser feito, começando pela compreensão de que a classe média foi expulsa da área central. Depois de passar o trator, Melo vai ter que plantar a semente da volta adubada com renúncia fiscal para atrair o comércio de bens e serviços.

Princípio da razoabilidade II

Que a pessoa comum não saiba o que significa rombo fiscal dá para entender, mas vamos combinar que a palavra "quebrado" até um poste sabe. Pior que sindicatos, parte do Legislativo, Judiciário e até entidades empresariais acham que dinheiro cai do céu. Só falta acreditar em mula sem cabeça. Quero o meu e o resto que se exploda e o lema.

Miúdas

ESCOLHA do coronel Mário Ikeda foi um belo gol do prefeito eleito Sebastião Melo.

