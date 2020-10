O bairro que se transforma

Mais um empreendimento imobiliário de grande porte está prestes a mudar a cara da rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. A grande área da Wolens, que começa na esquina da Fernando Gomes, antigo Dado Pub, e vai até quase metade da quadra antes da Hilário Ribeiro, abrigará estacionamento público, lojas e estúdios residenciais. Como diz um especialista da área, o mercado é comprador para imóveis inteligentes.

A solidão pela máscara I

É compreensível que parte da população queira se livrar das máscaras enquanto outra parte vai usá-las para sempre, até para evitar gripes, como a página observou no início da semana passada. Vamos ser francos. Homens e mulheres estão carentes e com vontade de ver mais que um par de olhos e orelhas.

A solidão pela máscara II

Como disse uma empresária jovem, nem se sabe se o cara tem dentes ou uma cicatriz lavrando o rosto. As gentes estão famintas para criar relacionamentos e sem ver cara e só crachá. Chega uma hora em que o temor é menor que o desejo, novamente sendo francos. Libido detesta rostos sem rostos.

Cadê a musiquinha?

Faz horas que as eleições não apresentam um jingle que caia no gosto do povo, independente de ser seu candidato. O último por essas bandas foi Eu vou de Aldo! na campanha de 1986, quando da candidatura de Aldo Pinto (PDT) ao governo do Estado. Iguala samba enredo do carnaval carioca. A inspiração sumiu.

Sinal vermelho

A eleição do Inter está pegando fogo. Conselheiros veteranos temem a influência político-partidária que o clube tem vivido de alguns anos para cá. Eles dizem que vermelho é só a cor do clube.

Novas operações

O BarraShoppingSul vai contar com novidades em seu mix de lojas com 17 novas operações no segmento de moda, gastronomia e serviços. Uma das marcas inéditas que chegou ao Estado é a italiana Superga, referência em tênis. Aliás, o sapato de couro vai perdendo terreno para tênis e sapatênis, para tristeza dos poucos engraxates que restam.

Semana italiana

O Consulado da Itália no RS está realizando a XX Semana da Língua Italiana Mundial, que vai até domingo. Na programação de amanhã, às 19h, o legítimo colono Radicci. Até porque, em 2008, ele foi o candidato brasileiro com a maior votação nas eleições italianas (13.920 votos).

Do frango ao pinto

Para compensar demanda mais fraca e custo mais alto, parte dos restaurantes especialmente bufês estão reduzindo as porções e baixando a qualidade. Em alguns, a carne é incomível de tanta dureza. Galetos estão cada vez menores. Justificam dizendo que é o clássico galeto al primo canto. Al primo piu-piu, isso sim.

Rei morto, rei posto I

Militantes carregando bandeiras ou bandeirolas eram privilégio do PT até o início dos anos 2000. Hoje, quem as carrega pelas ruas da Capital são militantes de outros partidos de esquerda, até bem mais de esquerda. Quem não lembra das passeatas todo santo dia dos anos 1990, a classe média orgulhosa por pertencer a uma ideia nova e pretensamente incorruptível?

Rei morto rei posto II

Se o PT sucumbiu à mesmice e, parte dele ao fascínio do vil metal, outras siglas foram se robustecendo. A natureza e a política abominam o vácuo, menos a direita, que aqui nunca passou de uma direita envergonhada, lamurienta do destino que ela mesmo forjou. Mudou com Bolsonaro, mas mudou pouco. E se o PT perdeu, nos corações e mentes de largos espectros da sociedade, a esquerda fincou pé de vez.

Rei morto, rei posto III

Universidades, colégios, meio artístico, tudo é esquerda. Verdade é que durante muito tempo seus candidatos tiveram apoio financeiro dos empresários. Nunca se bota todos os ovos na mesma cesta. O ovo da serpente dos partidos da esquerda é não se oxigenar. Podem ver os quadros, todos são dos anos 1980/1990. A vitória da gerontocracia é a derrota da esquerda. É seu destino.

Juntos, mas por conta própria

Para fazer frente ao que os teóricos definem como uberização do mercado - todo serviço pode ser contratado por meio de uma plataforma digital -, sindicatos de trabalhadores estão preparando as chamadas Cooperativas de Plataforma. A ideia é simples: juntar categorias profissionais em ferramentas digitais antes que o capital o faça. O assunto foi debatido com profundidade em encontro virtual promovido pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs).

Miúdas

ATÉ meados da semana passada, já haviam sido detectadas 49 mutações do coronavírus.

meados da semana passada, já haviam sido detectadas 49 mutações do coronavírus. APENAS 13% dos brasileiros conhecem o que é Pix. Provisoriamente.

13% dos brasileiros conhecem o que é Pix. Provisoriamente. ESCRIVÃO Pero Vaz de Caminha tinha razão. No Brasil, em se plantando, dá.

Pero Vaz de Caminha tinha razão. No Brasil, em se plantando, dá. APARECEU um mágico que garante que se pode ficar milionário em três ou quatro meses com criptomoedas.

um mágico que garante que se pode ficar milionário em três ou quatro meses com criptomoedas. ESTÁ cheirando a esquema de Ponzi, a popular pirâmide. Ainda veremos muita desilusão por aí.

cheirando a esquema de Ponzi, a popular pirâmide. Ainda veremos muita desilusão por aí. COOPERATIVA Santa Clara completa 10 anos usando energia limpa e renovável.

Santa Clara completa 10 anos usando energia limpa e renovável. CERVEJARIA Carlsberg foca na cerveja sem álcool e a Tetra Pak entra no ramo de água mineral.

Carlsberg foca na cerveja sem álcool e a Tetra Pak entra no ramo de água mineral. CAMPANHA eleitoral está morna como comida de telentrega.

Feliz aniversário