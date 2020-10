Haja poste

Cuidador de cachorros é profissão que requer prática e experiência. Não é fácil cuidar de 10 deles ao mesmo tempo. Verdade que de vez em quando um atravessa o samba e dá uma baita enrosco. Nada que mãos e voz experientes não resolvam, mas que é missão impossível para um leigo, lá isso é.

O fim do mundo

Segundo os crentes, há sinais de sobra que o fim dos tempos vem aí. Desastres naturais, pandemias, a volta dos vírus que pareciam derrotados - a volta dos que não foram - corrupção, ganância etc. seriam os sinais. Talvez não seja o suficiente, mas liberar torneiras de chopp com QR Code pode ser o início do fim dos garçons. Ainda veremos totens de chope nas ruas.

Comida impressa



Natural Machines/DIVULGAÇÃO/JC

Como dizia aquele pecuarista de Quaraí, depois que inventaram a debulhadeira de milho, não se duvide de mais nada. Apareceu a comida impressa. A espanhola Natural Machines desenvolveu uma impressora em 3D que pode criar um bolo em quatro minutos. A ideia é divertir as crianças - e alimentá-las. Com a escala, o preço deve baixar dos atuais US$ 4 mil. Mas é um caminho sem precedentes.

Fala a ATM

A propósito da nota sobre a recarga do Cartão TRI, a associação informa que são mínimos os problemas para carregar pela internet, mas que está atenta às reclamações. Leva 30 minutos para completar a operação.

Vai, mas não volta I

O setor de mudanças é um dos que não foram afetados pela pandemia, ao contrário. Que o diga o empresário Aldo Giulian, da Mudanças Giulian, que trabalha em escala nacional. Houve grande procura pelo serviço entre a classe média alta e alta. Executivos de empresas nacionais se foram para estados e cidades de origem - o trabalho de casa veio para ficar.

Vai, mas não volta II

Na sua empresa, Aldo teve incremento de 80% na procura nestes meses de pandemia. Só há três players de porte em escala nacional. Outro fator de procura foram e ainda são as demissões, levando a trocas para apartamento ou casa menor. No início, os clientes encararam os funcionários dentro de casa com desconfiança, mas higienização e máscaras durante a mudança ajudaram a reduzir resistências.

Troca de conforto

Fábricas de colchões ficaram surpresas com o aumento das vendas. Uma marca líder teve que pedir que os vendedores parassem de aceitar encomendas porque a fábrica não dava conta da demanda.

Juntos, mas por conta própria

Para fazer frente ao que os teóricos definem como uberização do mercado - todo serviço pode ser contratado por meio de uma plataforma digital -, sindicatos de trabalhadores estão preparando as chamadas Cooperativas de Plataforma. A ideia é simples: juntar categorias profissionais em ferramentas digitais antes que o capital o faça. O assunto foi debatido com profundidade em encontro virtual promovido pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs).

Outubro Pet

Será inaugurado no próximo dia 23 o Centro de Saúde Animal Professor Guilherme, da Faculdade de Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense (Cesurg) de Sarandi/RS. O Centro oferece o que há de melhor em tecnologia e equipamentos para as principais especialidades veterinárias de cães e gatos. A novidade é que o Cesurg adere à campanha Outubro Rosa de prevenção de câncer de mama em cadelas e gatas.

Alto nível

A Unimed Porto Alegre conquistou o mais alto nível de excelência pela Acreditação ONA, que utiliza métodos para avaliar e certificar, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Para o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, é o resultado de um trabalho que está alinhado com o propósito da cooperativa de cuidar das pessoas.

Miúdas

FABRICANTES de cuecas podiam relançar as cuecas samba-canção. Cabe mais dinheiro.

de cuecas podiam relançar as cuecas samba-canção. Cabe mais dinheiro. APENAS 13% da população brasileira conhece ou sabe o que venha ser o Pix.

13% da população brasileira conhece ou sabe o que venha ser o Pix. BOA parte acha que será mais uma complicação de senhas. Está na hora do Banco de Senhas.

parte acha que será mais uma complicação de senhas. Está na hora do Banco de Senhas. BOLSONARO pode ser um subsíndico de condomínio no Interior que é contestado.

pode ser um subsíndico de condomínio no Interior que é contestado. CASO da nomeação dos diretores da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). É bucha.

da nomeação dos diretores da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). É bucha. RATINHO em Gramado. Já está no a rádio popular Massa FM 95.3.

