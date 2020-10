Chimarrão de ouro

A explicação é a Argentina, que está rapando nossos ervais. Só no mês passado, os hermanos compraram 2,5 milhões de quilos. E para quem pensa em estocar, só pode ser feito em embalagens a vácuo.

Carros no box I

Se comparada com uma carreira de F-1, a disputa pela prefeitura de Porto Alegre mal tirou os carros do box. A pesquisa do Ibope mostrou um quadro já esperado, com Manuela d'Ávila (PCdoB) ponteando, com 24%, seguida de José Fortunati (PTB) com 14%, e Sebastião Melo (MDB) com 11%.

Carros no box II

A cobra enrosca a partir daí. Os três primeiros são velhos conhecidos dos porto-alegrenses, então, só mais adiante poderemos saber se é memória retroativa e voto cativo. O crescimento ou não do percentual é quem vai tirar a teima. O dilema de sempre é saber se é base ou topo.

Enguiçou?

A equipe PTB garante que o carro pilotado pelo seu candidato José Fortunati vai correr o grande Prêmio Porto Alegre, apesar do pedido de impugnação da chapa pelo MP Eleitoral. Se não, só 12 pilotos vão estar no grid de largada. Aí muda toda a corrida.

Voto em trânsito

Um exercício de cidadania em defesa da vida. Esse é o convite da Fundação Thiago Gonzaga a centenas de estudantes de Porto Alegre no "Voto Pela Vida". O projeto propõe uma série de encontros online com candidatos e candidatas à prefeitura da Capital, em que os próprios jovens façam suas perguntas sobre mobilidade e preservação da vida no trânsito. Disponível no site da Fundação.

A Deus dará

A Constituição exige que um indicado para o Supremo tenha notório saber jurídico e reputação ilibada. De alguns anos para cá, a toga é entregue para quem tenha boas relações com parlamentares influentes e veteranos da Corte. O comentário é do jornalista Augusto Nunes. Tem razão. No fundo, é o famoso QI: quem indica.

Tricas e futricas

Segundo a última pesquisa sobre a disputa pela presidência dos Estados Unidos, Joe Biden está com 57% das intenções de voto, e Donald Trump, com 41%, o que dá 16 pontos percentuais a menos para o republicano. Isso deixa os mercados nervosos lá e cá. Aqui, a dupla do barulho é Maia e Guedes, suas tricas e futricas.

O de sempre...

...o famoso porém. Na eleição anterior, Hilary Clinton fez mais votos do que Donald Trump, mas não levou, porque o atual presidente ganhou no número de delegados do colégio eleitoral dos EUA.

Bento dança

Há 28 anos ininterruptos, no mês de outubro, Bento Gonçalves mescla o título de Capital Brasileira do Vinho com o de Capital da Dança, recebendo milhares de bailarinos que participam do festival Bento em Dança. Esse ano, as luzes no palco do tradicional Festival não se acenderão, mas pelas telas de celulares e computadores alunos da dança poderão participar de aulas totalmente online, oferecidas gratuitamente de hoje até o dia 12 de outubro.

Santíssima trindade

Êta que esse povo foi às compras no dia de ontem. O Centro Histórico de Porto Alegre regurgitava de gente. Não só para comprar, mas para pagar as contas. Foi o dia da santíssima trindade: pagamento dos salários, temperatura amena e o sol, que voltou a brilhar amparado por liminar. Que pode cair hoje.

Miúdas