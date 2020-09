O tititi em Gramado

Assim como a Expointer, que está sendo realizada em um formato novo, híbrido, meio online meio presencial, o Festival de Cinema de Gramado também teve que se adaptar. Mas o tititi, mesmo sem a presença de artistas e badalações neste ano, não impediu que muita gente tomasse o rumo da Serra. A cobertura e os vencedores do festival estão na contracapa.





E o novo teatro

Acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Universidade Feevale realizarão um estudo preliminar para a construção de um teatro em Gramado. A parceria entre prefeitura e Feevale foi formalizada na sexta-feira, pelo prefeito Fedoca Bertoluci (PDT) e pelo reitor Cleber Prodanov.

Bolinho premiado

Começa hoje, às 20h, a série de entrevistas virtuais que a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) irá realizar com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. O primeiro encontro será com Sebastião Melo (MDB). Ganha um bolinho de bacalhau do Gambrinus quem acertar a primeira pergunta que será feita aos candidatos.

Maratona

Mesmo sem muita atividade de rua, os candidatos ao Paço Municipal vão passar por uma maratona de sabatinas com entidades empresariais, entrevistas aos meios de comunicação e debates. Isso sem falar nas gravações dos programas de rádio e TV.

Curtumes

A Reportagem Especial desta edição mostra a situação dos curtumes no Rio Grande do Sul. É um setor importante, especialmente na região do Vale do Sinos. O Estado detém 31% das indústrias brasileiras que fazem o curtimento da matéria-prima. E a relação dos gaúchos com a produção de couro é antiga. Vale a pena ler a matéria, no caderno Empresas&Negócios.

A abençoada

Pelotas vai ser a segunda cidade brasileira a testar a vacina chinesa, graças ao trabalho da Ufpel desde os primeiros dias da pandemia de coronavírus. A primeira vai ser São Paulo. Como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Mas sempre é bom ter um padrinho na algibeira.

Os caminhos do automóvel I

Um dos maiores dramas vividos pelos motoristas de aplicativos é o custo das prestações dos carros. A margem já é pouca. Aí é que entram empresas de recuperação de crédito, como a Corta Juros, que compra a dívida e negocia os valores, que podem ter descontos de até 70%.

Miúdas

GRANDALHÕES estão morrendo. Saiu do hangar da Airbus o último A380. O Boeing 747 também vai para o espaço. CÃES farejadores de vírus estão sendo treinados alhures. Isso não está cheirando bem. DE algum tempo para cá, só se fala no jogador uruguaio Cavani, como se fosse o único na face da terra. DIA do Turismo foi comemorado ontem. Que turismo? AOS poucos, vai se observando leve alargamento da área do rosto dedicado ao sorriso. OBRIGATORIEDADE de usar luvas nos bufês é coisa sem sentido. Começa que só dão uma. A OUTRA mão fica a descoberta e pega prato igual. A luva é mais frágil que asa de libélula. CONVÉM sempre comparar a pilha dos pães de sanduíche com a do vizinho do lado. Não raro, fatias tomam doril. LACRES são feitos de plástico, logo, sempre tem quem goste de surrupiar algumas fatias sem pagar.

Os caminhos do automóvel II

O motorista paga em parcelas, que obviamente terão valores correspondentes ao desconto. Mas a tendência é alugar os carros, e não comprá-los. Talvez, atuar em aplicativo seja um bom negócio para quem já têm carro. Ou fazer leasing. Estará sempre com carro novo, que é o melhor carro do mundo.

Os russos chegaram

Depois de um final de semana dedicado ao ócio, com ou sem dignidade, sempre é bom lembrar um antigo povérbio russo: se você sente necessidade de trabalhar, tire um cochilo e a vontade passará.

O processo

O Papa se preocupa muito com a Amazônia e as queimadas, mas nem ele nem o Vaticano deram explicações sobre a "demissão" de um cardeal supostamente envolvido em irregularidades. Se existe, o processo deve estar em segredo de justiça divina.

Campanha eleitoral