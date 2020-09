Esse tem história

Está a venda o belo prédio tombado do antigo Hotel Nacional, no Centro Histórico de Porto Alegre. O edifício fica na esquina da rua Sete de Setembro com João Manoel. O Nacional entrou em decadência na década de 1940, virou prédio de escritórios em 1953, foi destruído por um incêndio em 1991 e, em 2013, ganhou a feição atual, com algumas benfeitorias - era para ser um banco.

Seu banqueiro...

O que há um ano e pouco era um bom negócio, agora é quase um mico: deixar dinheiro aplicado em banco. Com essa taxa Selic, é melhor deixar embaixo do colchão. Pelo menos não pagar taxas bancárias - e como as há! O que está acontecendo é uma busca desenfreada de setores produtivos que rendam alguma coisa. Invernar boi, por exemplo.

...devolve meu dinheiro

Os bancos oferecem aplicações de renda variável, por isso mesmo com grau maior ou menor de risco. Uma boa pergunta é onde os bancos aplicam o dinheiro que ganham com empréstimos e taxas. Participações em empresas, claro, entre outros investimentos que simples mortais nem sonham. De qualquer maneira, o valor das taxas é quase uma indecência.

Os dois sem-teto I

Pela linguagem corporal, nota-se que alguns moradores de rua são novos nesse estado de calamidade. Tem até vergonha de pedir dinheiro ou alimentos. Os veteranos são fáceis de reconhecer pelo mesmo motivo. O apelo por ajuda é mecânico, sai da boca de alguém muito rodado no infortúnio.

Os dois sem-teto II

Há os que preferem andar e dormir em grupo, seja por segurança, seja porque são irmãos de tragédia. Que é ultrajante para eles. Outro dia, perguntado como estava fazendo, um deles olhou para lugar nenhum. Outro desses novatos resumiu tudo com uma frase: - Perdido no espaço.

Chuva preta

A fumaça e cinzas geradas pelas queimadas no Pantanal tem muito a ver com o sol pálido destes últimos dias. Mas não só. A MetSul registrou a chamada chuva preta na Grande Porto Alegre e em Santa Catarina. Quem levou o carro para a rua nos dias chuvosos para "lavar", ganhou manchas na lataria.

O termômetro máscaras

Logo no início da pandemia, na Era do Pavor, os camelôs vendiam as máscaras por R$ 15,00. Aí por junho, baixaram para

R$ 10,00, e cobravam R$ 15,00 pelas coloridas. Em agosto caiu para R$ 10,00 a varrer. Hoje, custam a metade. Quando venderem por

R$ 3,00, o vírus já deve ter ido embora.

Dada a largada

Para os debates entre prefeituráveis da Capital. Doze candidatos à prefeitura de Porto Alegre confirmaram participação no debate da IMED, que será realizado amanhã, das 19h30min até 21h30min, por meio de plataforma virtual da instituição de ensino superior, com transmissão ao vivo pelo YouTube da IMED.

Interesse geral

Na sexta-feira, a página publicou que Magazine Luiza e Amazon estavam interessados em comprar os Correios. Mas tem mais picapau querendo bicar nessa árvore: as grandalhonas Fedex e a DHL. Essas levam a vantagem de serem do ramo.

Relações diferenciadas

Pesquisadores do Centro Universitário Internacional Uninter acompanham a procura por sex shops durante a pandemia. A primeira revelação foi o grande aumento de procura destas lojas na internet. A segunda que o pico da procura foi no dia 7 de junho. Não por acaso. Foi o Dia dos Namorados.

As voltas que o mundo dá

O Boeing 737 foi um dos maiores se não o maior campeão de vendas da história da aviação comercial. Tudo ia bem, mas de repente o diabo pegou o manche. Centenas de 737 MAX recém lançados tiveram que ser recolhidos por falha mortal no sistema que impede o estol, falta de sustentação. Agora, a Southern Airlines deixa no chão 150 Boeing 737-800 por discrepância de peso.

Moeda dá dinheiro

Numismata, único marketplace e sistema de leilões de moedas e cédulas raras na América Latina, lançou uma operação de crowdfunding através da plataforma da Hurst Capital. A transação consiste na venda de títulos de dívida conversível em participação na empresa, inserida no mercado de numismática, que teve valorização de 30% nos últimos dois anos e rendeu 193% em 10 anos.

A onda dos testes

O Laboratório Marques D'Almeida iniciou a realização de testes para Covid-19 no estacionamento do shopping Boulevard Assis Brasil. O formato é de drive-thru, no qual a pessoa não precisa sair do carro para testar. O teste rápido custa R$ 150,00 com resultado em 24h e o PCR leva 36 horas, com custo de R$ 270,00.

A maldição