Praia sem areia

De alguns anos para cá, a Rua da Praia vai se parecendo cada vez mais com os tempos de antanho, que deram o nome da rua mais famosa de Porto Alegre. Temos a água - a da foto não é da chuva - nos buracos do calçamento, que já foi um primor. Ideal para torcer o tornozelo.

A ONG Vida Viva de Porto Alegre mantém com Rotary-Lindóia e os Sindicatos Sinecarga Sincap, Sindivalores e Sintran (fiscais de trânsito) a campanha da coleta de lacres e tampinhas - que são vendidos - e de medicamentos, distribuídos para as pessoas necessitadas. Com a venda dos lacres e tampinhas, são adquiridas cadeiras de rodas, que são distribuídas para as pessoas acidentadas. Quem deseja se engajar pode entrar em contato pelo site sinecarga.org.br.

A Sony anunciou que vai fechar sua fábrica em Manaus em 2021. Com isso, TVs, áudio e vídeo vão deixar as prateleiras. A empresa japonesa é sinônimo de qualidade, principalmente em televisores. Uma pena.

Os chilenos aprenderão um pouco mais sobre o exemplo do Hospital Moinhos de Vento no enfrentamento à Covid-19. Para relatar as boas práticas adotadas na organização dos cuidados aos pacientes e das equipes de saúde na instituição, a superintendente assistencial Vania Röhsig dará uma palestra online no evento Liderança de Enfermagem em Tempos de Pandemia, da Puc do Chile.