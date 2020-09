Firme aos 99

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Prestes a completar quase um século de existência, o empresário caxiense Carlos Finimundi ainda percorre a sua fábrica e acompanha online o dia a dia da Dambroz, que ele fundou há 74 anos e que agora é tocada pela família. O aniversário de 99 anos é neste dia 7 de setembro, uma data sugestiva.

Historinha de sexta

A Loja Vênus, de Montenegro, conceituado comércio de fazendas, roupas feitas e miudezas em geral, tinha muitos clientes cativos, dentre os quais uma senhora, já contando mais de meio centenário de existência entre os vivos. Era daquelas freguesas chatas, na verdade muito chata e sovina. Entrava na loja, olhava as mercadorias e começava a pechinchar. Regateava qualquer preço, por mais baixo que fosse. O Jacintinho, balconista já com alguns anos de loja, era o azarado preferencial. Quando a mão-de-vaca entrava na loja, ele sempre estava à disposição. O Jacintinho achava que era praga que lhe tinham rogado. Num dia bonito, temperatura amena, a distinta compradora adentrou na loja e foi em direção ao Jacintinho, um tanto absorto em pensamentos. Naquele dia ele estava de bem com o mundo; tinha reatado com a namorada, da qual gostava muito. Foi atender. Boa tarde! O que vai ser hoje? Enquanto eu olho, pode cortar 20 centímetros daquela fitinha vermelha? Prontamente, fique à vontade. Jacintinho foi medir os 20 cm de fita. Era uma mercadoria muito barata, nem valia a pena o trabalho de medir e enrolar um pedaço tão pequeno. A senhora retornou, apanhou o pacotinho e perguntou: Quanto custa? Não custa nada. No dá para dar um desconto? Infelizmente é o último preço, senhora. Consta que ela jogou o pacotinho no balcão e foi embora, indignada por não ganhar desconto. (Colaboração de Ernesto Arno Lauer)

Do passado glorioso...

Situado nos altos da rua Duque de Caxias, o Hotel Everest tinha uma posição privilegiada, de onde se avistava toda a cidade, a Região Metropolitana e o Guaíba, do restaurante no último andar. Por motivos como a degradação do Centro Histórico de Porto Alegre, agravados pela pandemia, fechou de vez, como informou o JC na quinta-feira. Outros hotéis, como o Plazinha, também cerraram suas portas após glorioso passado.

...ao futuro tenebroso

Quantos hotéis da área central de Porto Alegre vão sobrar? Na últimas duas décadas, o charme da área foi definhando e a classe média foi expulsa. Que Centro é esse que é inseguro de dia e extremamente inseguro após o poente? Qual turista se arriscaria a passear de noite, até porque o comércio está fechado. A administração pública plantou e a cidade colhe os amargos frutos da omissão.

Ilustre desconhecido...

...para as novas gerações, o lobo-guará que ornamenta as novas cédulas de R$ 200,00 está em extinção, para variar neste país em que a extinção de fauna e flora é regra. Na Fronteira-Oeste do Estado ainda devem existir alguns poucos, a conferir. Até meados de 1970, eram avistados na região.

Os lobos vigaristas

Há uma espécie humana de lobos, lobos vigaristas. Dinheiro novo falso não é tão difícil de repassar, posto que é ainda desconhecido pela população. Como o vírus, precisa circular para entrar, um no corpo e outro no bolso.

A Covid e a volta às aulas

O médico gaúcho Alexandre Marcon não concorda com os que temem mais contágios com a volta das aulas presenciais. "Além de poucos óbitos, eles (os alunos) não são importantes na cadeia de transmissão. Há estudos em todo mundo mostrando isso", garante. "Crianças contaminadas em casa pela Covid não contaminaram professores, funcionários e colegas." Bem, está posta a questão.

Descompasso comercial

A propósito da nota "Patinho feio", sobre horários de shoppings, executivo de um deles aduz um comentário. "A decisão de obrigar o lojista de shopping fechar às 20h, enquanto os demais da praça de alimentação e/ou restaurantes continuam abertos até às 22h, é no mínimo uma aberração operacional de quem não conhece o setor e/ou tem má vontade com os pequenos operadores do setor da gastro".

Auf wiedersehen

Promovido para assumir o consulado alemão em São Paulo, o cônsul Thomas Schmitt se despede de Porto Alegre, onde deixa incontáveis amigos e admiradores. A Alemanha tem sido pródiga em nos enviar excelentes diplomatas e grandes figuras humanas, e Schmitt não fugiu à regra. Será substituído por Milan Simandi.

Sem sakê, com chima

O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), recebeu a visita do novo cônsul do Japão, Takashi Yokoyama. Entre um mate e outro - cônsul sofre... -, Polo disse ao diplomata que a carne gaúcha ainda enfrenta desafios para entrar no Japão. Presidente, o senhor deveria ter servido um belo churrasco ao cônsul e dispensar o mate e oferecer um bom sakê. Afinal, quem não é visto não é lembrado.

Para se eleger...

Mesmo usando as redes sociais em vez de propaganda impressa, os candidatos a vereador e prefeito vão ter que se virar nos 30 para encaixar o limite de gastos permitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São os mesmos da última eleição, mais a inflação do período. Pode parecer muito, mas para uma campanha eficiente e competitiva, não é.

...se vire nos 30

A soma das pequenas despesas vai longe, ainda mais se os candidatos resolverem entrar para ganhar e não apenas para constar. No tempo dos santinhos impressos, o custo ultrapassava

R$ 100 mil. Só com marqueteiros e pessoal de apoio, os custos vão às nuvens. Claro que sempre haverá quem se eleja sem gastar quase nada, mas como exceção.

