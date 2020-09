Para não dizer...

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

...que não falei de flores, como na música de Geraldo Vandré. Flores não são apenas um fim, podem ser um início. Neste caso, a imagem de Romar Rigon mostra a flor de pera. E quem não gosta de uma pera suculenta?

Unimed em Gravataí

A Unimed Porto Alegre inaugurou ontem, na rua Ary Tubbs, 731, a nova unidade do laboratório Unimed para a coleta e serviços de exames em Gravataí. Será o maior, tanto em tamanho quanto em capacidade de atendimento e irá atender beneficiários da cooperativa e população residente. Disponibiliza linguagem Libras e estacionamento para pessoas com deficiência.

Expointer digital

O presidente da John Deere Brasil destacou o grau de penetração digital no campo. É uma boa notícia, considerando a Expointer digital, com venda de máquinas. Paulo Hermann observa que, no Brasil, o índice é superior ao dos Estados Unidos. "Aqui, chega a 36% e lá está em 25%", ilustra Hermann. A propósito, "o trator é um cavalo de ferro". Comparação interessante. Era assim que os índios norte-americanos chamavam os primeiros trens.

Há vagas

Na contramão de outros bancos, o Safra está contratando com ou sem experiência. São 320 vagas das áreas comercial e de tecnologia. Para profissionais sem experiência no mercado financeiro, mas que querem entrar na carreira bancária, o programa Top Advisor tem 200 vagas até o final do ano.

Os de fora, o retorno

A nota de ontem, sobre os critérios de cobrança do IPVA na reforma tributária do governo do Estado, desencadeou uma chusma de manifestações de leitores, a grande maioria a favor da cobrança de modelos mais antigos. "As ruas, estradas e até mesmo os buracos são os mesmos", diz um. "Os que pagam o imposto pagam por eles também", resume outro.

Confraria

Fundada em 1976 no Hotel Plaza São Rafael, a Confraria BonGourmet está completando 44 paneladas com um jantar virtual. Entre os fundadores estão o empresário Pippi da Motta e o colunista social Paulo Gasparotto. Comer virtualmente deve se um barato. Brincadeira. Os confrades recebem seu jantar em casa.

Até que enfim...

...o prefeito de Porto Alegre vai permitir o funcionamento das lojinhas em mais horários - mas domingo não. Já estamos alaranjados, mas com algumas atividades avermelhadas. E até que enfim o prefeito reconhece que a situação da economia porto-alegrense está "insustentável". Só contaram para ele.

Verde, porém maduro

O médico Montserrat Martins é o candidato à prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Verde (PV), nome confirmado durante a convenção da sigla, na segunda-feira. No seu plano de governo, pretende criar oito "prefeituras regionais", uma ideia que estava caindo de maduro. Dirigir uma cidade sentado no Paço Municipal é um convite ao desconhecimento do que se passa na urbe.

Trancos e barrancos

Vá lá, é engenharia de obra feita, mas dava para desconfiar que licitar o Parque Maurício Sirotsky (Harmonia), numa hora dessas, tinha tudo para dar errado, e deu. Além do mais, investir R$ 30 milhões em uma área pública cujo dono está prestes a deixar o cargo sem saber quem será o próximo é enveredar pela rota dos trancos e barrancos.

É duro nadar de poncho...

...contra a correnteza. Nada menos que seis governadores estão sendo investigados por supostas fraudes em licitações. Bastou simplificar a operação que entrou em ação a operação afano. Dos dois lados, aliás, licitador e licitado.

Sem piloto

O sucessor do Airbus A320 poderá ser operado por apenas um piloto, informa a Airway. Piloto, hoje, é fiscal de computador. Rumo aos aviões sem ninguém humano nos comandos. Você voaria em um?

