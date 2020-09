Nado a céu aberto

Um grupo de nadadores que se propõe a estimular a natação a céu aberto retorna aos treinos em Belém Novo, na Capital. A reativação do Projeto Nadando Pelos Cartões Postais treina com os devidos cuidados, incluindo o distanciamento. Até a Ilha das Pedras a distância é de 1,8 quilômetro, com profundidade média de 3 metros. Quem quiser participar busque o site francisswim.com.br.

A redenção

Tanto desdenharam da invermectina que, agora, o órgão mais rigoroso de liberação de medicamentos do mundo, a americana Food and Drug Administration (FDA), aprovou os antiparasitários que têm este princípio ativo como inibidor da replicação do vírus. A página levantou o assunto ainda em abril. É a velha história. Antolhos não fazem bem à saúde.

Primeiro Comando S.A. I

A megaoperação da Polícia Federal que juntou 1,1 mil agentes em 19 estados, incluindo o Rio Grande do Sul, com bloqueio de mais de R$ 250 milhões da facção Primeiro Comando, mostra mais uma vez que o crime está estruturado como uma empresa. E das grandes. Imagina a contabilidade, e tudo na base da confiança. Quem fura o esquema não é despedido, é morto, garantia de obediência.

Primeiro Comando S.A. II

A sofisticação empresarial é tanta que 210 integrantes da facção presos nos presídios federais ganhavam salários (sem aspas) por serviços prestados do seu fundo de pensão. Imagina a contabilidade desse monstro. Não é de duvidar que virem multinacional, se é que já não o sejam. Deveríamos fazer como a Itália e incluir fraudes na soma do PIB. O mundo tem duas economias, a real e a do Crime S.A.

Nem tudo...

Os senhores e senhoras que alimentam o Boletim Focus estimam a queda do PIB deste ano em 5,28%, o que é ruim, mas menos ruim que os -6,54% que estimaram em junho. Em maio, chegou a se falar em catastróficos -10%.

...está perdido

Para 2021, há que diga que o PIB pode até recuperar parte das perdas deste ano. Na média, as apostas são de 3,50%. Fé em Deus e pé na tábua, como se lia em para-choque de caminhão em décadas passadas.

Laranja na Serra

A região das Hortênsias, na Serra, está com o pé que é um leque para o feriadão. A bandeira laranja continua laranja até o dia 7 de setembro, o que deve levar muitos turistas para a região. Em uma semana, o número de casos caiu de 155 para 149, e a disponibilidade de UTIs subiu de 81 para 87.

Medicina preditiva

Telemedicina, robótica e inteligência artificial já são realidades no Hospital Moinhos de Vento. A experiência da instituição foi apresentada virtualmente para um público internacional de mais de 3 mil pessoas, durante a Health Tech Conference pelo médico Felipe Cabral. "É a medicina preventiva e preditiva, para saber o que vai acontecer com o paciente", explica ele.

Ling 25

O Instituto Ling comemora 25 anos de fundação em 2020. Na época da fundação do instituto, a família Ling completava 40 anos de vida empresarial no Brasil, e nutria o desejo de retribuir ao País as oportunidades que a permitiram crescer.

A fé de Turra

"Não sou otimista! Sou realista", afirmou o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra ao concluir sua participação como palestrante na reunião-almoço online da CIC Caxias. A declaração atesta sua confiança no agronegócio como a grande oportunidade para o Brasil no pós-pandemia.

Os de fora

No Rio Grande do Sul, quase metade da frota de veículos não paga IPVA, devido a isenções previstas na legislação federal ou estadual. São 3,1 milhões de veículos que não recolhem o tributo, o que corresponde a 46% de uma frota total de 6,9 milhões de veículos do Estado. A principal isenção é dos veículos com mais de 20 anos de fabricação, 2,5 milhões dos carros isentos. Na reforma tributária, o Piratini propõe a tributação deles em 3,5% do valor do veículo a partir de 2021.

Do empate à derrota

A todo momento, pessoas, empresas e países estão sujeitos a um ataque cibernético. O último alvo é os Estados Unidos e suas instalações militares, o sistema financeiro e de infraestrutura, juntos ou separados. É o grande efeito colateral da internet. Por mais que sejam criados sistemas de defesa, assoma uma condição: quem as cria são pessoas e quem as ataca também.

Fala a prefeitura

Sobre a nota da extinção da Secretaria de Turismo de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento informa que sua Diretoria de Turismo esteve à frente de dezenas de projetos em prol do setor.

Na mosca

Em meados de abril, um modelo matemático da Universidade de Washington chegou à projeção do número de mortes pelo novo coronavírus no início de setembro no Rio Grande do Sul: 3,3 mil. Ontem, o número oficial foi 3.395.

Os patrocinadores