De volta ao passado

No distante ano de 1924, as carretas puxadas por bois das colônias alemãs no Rio Grande do Sul já tinham comando por voz. Para que os bois virassem para a esquerda, gritavava-se hoo; para a direita a ordem era har, ambos com o H aspirado. Para parar, usava-se a ordem universal para cavalos e bois de fração, hôôô. Para descer lombas, e como as havia, a carreta contava com freio de mão, especialmente quando tinha muita carga. A imagem mostra familiares do leitor Fernando Röhsig no interior de Estrela.

Historinha de sexta

Foi um crime demolirem o belo prédio do Banco do Brasil na Sete de Setembro em Porto Alegre, mesmo destino do Banco da Província, também na mesma rua. Na época, final dos anos 1950 início dos 60, vieram abaixo dezenas de edifícios no Centro, um mais bonito que o outro. Uma lástima.

A nova matriz do Banco do Brasil foi erguida na mesma rua, na esquina da rua Uruguai, no outro lado do novo Banco da Província, hoje Santander, todo de mármore. Fundado em 1858, o banco era apelidado pelos antigos funcionários de o Velho Jequitibá. Foi o primeiro edifício do Rio Grande do Sul a ter escada rolante e ar condicionado central. As enormes janelas do primeiro andar eram de vidro belga, caríssimo. No 11º andar havia um salão de festas com pista de dança, um luxo.

Já o Banco do Brasil era mais modernoso, com várias novidades tecnológicas. Entre elas, um elevador muito rápido para os padrões da época. Curiosos visitavam o prédio apenas para subir e descer de elevador. Pois um deles foi um pecuarista de Bagé, pouco acostumado com as maravilhas da cidade grande. Entrou no elevador, afastou as pernas para manter o equilíbrio e esperou a viagem, Quando começou a subir, ficou deslumbrado.

- A la pucha, seu!

Virou-se para um homem ao lado.

- Quantos funcionários usam para puxar a caixa?