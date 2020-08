Rápido avanço

Prestes a completar um ano, as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, na fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Puerto Presidente Franco, no departamento de Alto Paraná, atingiram 30% do cronograma, 20% em território brasileiro e 10% no lado paraguaio. Os trabalhos começaram em 7 de agosto de 2019 e devem avançar sobre o Rio Paraná, para conectar fisicamente as margens brasileira e paraguaia, em abril de 2021.

A morte do comércio formal I

A percepção agora confirmada pela OMS de que o vírus veio para ficar, tem profundas implicações econômicas, além da questão do isolamento. As empresas não podem fechar para sempre ou até que surja uma vacina eficaz. À luz deste fato, a continuação do tudo fechado significa um colapso geral, com consequências aterrorizantes no emprego e segurança pública.

A morte do comércio formal II

No último levantamento feito pela entidade nacional que congrega bares, restaurantes e assemelhados, já se tinha como certo que um terço está quebrada ou em vias de. Não precisa nem de intimidade com os números, é só olhar em volta. O Centro Histórico de Porto Alegre é uma desolação só. Aliás, toda a área será dominada por camelôs, com pouco comércio formal.

Da incredulidade geral...

Sejamos francos: a proposta original do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), era pior que a situação atual. Permitir a abertura de setores como a indústria por 15 dias seguido de lockdown arrepiou empresários presentes a uma das reuniões com o chefe do Executivo. Como iriam administrar empregos e estoques parando duas semanas depois de funcionar duas?

...à saída do bode na sala

Empresários presentes não queriam acreditar no que ouviam. Mas como todo governante gosta de fazer, Marchezan também botou seu bode na ala. É artifício milenar, ensinado pelo sábio Talmud. Só que na situação atual, o mau cheiro do bode permanece mesmo tendo sido retirado do recinto. Ou, quem sabe, alguém se deu conta.

A culpa é do Batman

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nota informando que seus especialistas se reuniram com colegas de Wuhan, na China, para tentar esclarecer como tudo começou. Nenhuma grande novidade. Teria sido transmitida por morcegos e outro animal intermediário ainda não identificado.

Sai dessa

Se o governo mantiver os

R$ 600,00 do auxílio emergencial, serão R$ 50 bilhões por mês. Com a economia e arrecadação travadas, nem o mágico Houdini sairia desse aperto. Mas não existe outra saída, sob pena de convulsão social. Mas não digam que o governo não faz nada.

Previsão do tempo

A partir desta edição, o Jornal do Comércio amplia o espaço de previsão do tempo, na contracapa, e passa a contar com informações da MetSul, fundada pelo saudoso professor Eugenio Hackbart. Os dados serão ampliados tanto na edição impressa quanto na versão online do JC.

Pepinos e rosas

Apenas um dos dois grupos que se interessaram na concessão do Mercado Público é gaúcho, da área imobiliária. A outra é um consórcio de mineiros e paulistas. Empresas daqui que são do ramo não entraram nessa. Talvez porque caboclos da aldeia que são, sabem que o negócio tem mais pepinos já plantados que rosas futuras.

Por sinal......

...os atuais concessionários insistem que podem bancar as reformas e bancar a manutenção, inclusive da limpeza, hoje a cargo de empresas terceirizadas.

Entre a cruz e a caldeirinha

Sem conseguir acordo com a direção, os funcionários da Latam que não aderiram ao plano de demissão voluntária (PDV) serão demitidos. São 2,7 mil pilotos, comissários e funcionários da área. O setor como um todo acha que recuperação mesmo só depois de 2024. Ai meu Jesus.

Síndrome de abstinência

Vai ser um sofrimento para os dependentes do Acampamento Farroupilha. Ficar sem os comes e bebes a que estavam acostumados. Sejamos justos, é uma diversão para população também. É o único acampamento do mundo onde a defumação e cheiro de churrasco são permanentes, 24 horas por dia.

Mais uma

A Panvel inaugurou mais uma loja em Porto Alegre. O novo espaço tem como principal objetivo facilitar a chegada de produtos na casa dos clientes. Localizada na avenida Ceará, 391, fará parte da rede de atendimento da empresa na região.

Vitrine inteligente

Para o Dia dos Pais e para ampliar a conexão entre lojistas e clientes, o Iguatemi Porto Alegre lançou uma vitrine digital com produtos ofertados pelas marcas do shopping. O mix de produtos é classificado de acordo com o estilo de cada homenageado. Ao identificar o presente ideal e clicar no ícone "saiba mais", a vitrine digital redireciona o usuário para o contato direto com o lojista.

