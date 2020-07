Turismo em Itaipu

Exatamente 22 dias após o início da quarentena restritiva, decretada pelo governo do Estado, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) é o primeiro atrativo de Foz do Iguaçu a reabrir para visitação. A usina voltou a receber o público ontem, de forma gradativa. Inicialmente, apenas a visita panorâmica vai funcionar. Pouco a pouco, conforme o acompanhamento do cenário epidemiológico, os demais atrativos serão oferecidos. A abertura geral está prevista para agosto.

O espírito de Robin Hood...

Qualquer governo que pretenda fazer uma reforma tributária parte do princípio de que, com a mudança, não perca arrecadação, mas aumente. Mesmo que digam que se trata de uma reforma Robin Hood, tirar dos ricos para dar aos pobres, quem paga a conta maior são justamente aqueles a quem se pretende beneficiar, a Turma dos Pelados. Enfim, quem bota um ponto aumenta o conto.

...e a política do coitadismo

Sempre se olvida a questão dos informais, que impactam o comércio formal e seus empregos. Porto Alegre é um belo exemplo. De alguma forma eles também deveriam ser enquadrados por mínimo que seja. Além de pouca valia, qualquer reforma que não reduza a jangal burocrática e seus agentes. Mas essa já seria outra guerra, a grande guerra das corporações. Internas e externas.

Craque imobiliário

O técnico Luiz Felipe Scolari é conhecido por aplicar os ganhos com o futebol em imóveis. Já há algum tempo. Agora, através de sua incorporadora, está lançando um edifício com 17 apartamentos no bairro Bavária em Gramado. O novo empreendimento na serra gaúcha - localizado na rua em frente ao Hotel Bavária, terá unidades de dois e três dormitórios. O projeto é assinado pelo escritório Goularte & Pedrassan.

Alegria dos importados

O governo do Estado propôs aumentar a alíquota do ICMS do vinho de 17% para 25%, mas como há um redutor, ficaria em 21%. No frigir dos ovos, o governo bebe um quinto da garrafa que você comprou. Como na marchinha de Carnaval, eles bebem e nós que ficamos tontos.

Diabruras americanas I

Quando parecia que a tensão entre Estados Unidos e China teria um final feliz, lá veio seu Donald Trump para impor severas retaliações. "É uma escalada sem precedentes", disse o porta-voz da diplomacia chinesa.

Diabruras americanas II

E o que você tem a ver com isso? Tudo, a começar por uma pouco provável, mas não impossível, escalada armada. Entrementes, caem as bolsas e investimentos em todo mundo. Só quem sobe mais que o topete do Trump é o ouro.

Nem tudo vai mal...

Se a geopolítica atrapalha a vida, as últimas notícias dão conta que pelo menos quatro vacinas, duas delas com apoio tecnológico brasileiro, podem brecar o tinhoso talvez ainda este ano. A fase é de testes, não dá para atropelar o cavalo.

...bem pelo contrário

A gigante Pfizer informa que a sua vacina está na reta final, e tem condições de produzir 1 bilhão delas assim que receber sinal verde dos especialistas da casa. O grande problema vai ser a logística. "O frete", como reduz o povo.

Miguel Pereira

Faleceu aos 93 anos Miguel Junqueira Pereira, que presidiu o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul entre 1986 e 2010. Atuou na Previdência do Sul, hoje Previsul, e também no GBOEX. Foi presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais.

O protesto

sobre o protesto contra o fechamento de atividades A propósito da nota de ontemem Porto Alegre, na frente do Paço Municipal, os organizadores informam que o ato teve a presença de vários segmentos da área de serviços, além das academias.

O ditado

Chegamos no ponto nesta Torre de Babel em que é preciso sacar um provérbio iídiche para definir as coisas: em casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. Ou, para dar vez ao nosso Barão de Itararé, de onde menos se espera daí mesmo é que não sai nada.

Case internacional

A transição para o ensino remoto durante a pandemia, assim como a experiência do Senac-RS com o ensino a distância, foi apresentada em um encontro on-line do International Training Centre of the International Labour Organization (em tradução livre, Centro Internacional de Treinamento da Organização Internacional do Trabalho).

Afasta de mim esse cálice