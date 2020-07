De volta ao passado

Nos tempos em que se viajava de gravata e a Panair do Brasil voava uma frota impecável, ela e a Varig - que a absorveu em circunstâncias que reboam até hoje - viajar para destinos mundiais era para poucos. A imagem de 1958 mostra a socialite carioca Tutsi Bernard. Ao lado, o empresário Milton Carlos Dienstmann, proprietário de rede de cinema. Criou o minicine Baltimore, depois Bristol, além das sessões à meia-noite aos sábados em Porto Alegre.

Tudo Azul

A Azul voltará a oferecer voos sem escala de Belo Horizonte para Porto Alegre a partir do dia 17 de agosto. Nesta mesma data, serão retomadas as frequências sem escalas de Curitiba para Porto Alegre. Esses voos da Azul serão operados de segunda à sexta-feira.

Historinha de sexta

Perto dele quedava outro bar, cujo dono caiu no conto do Revendedor Ford Mustang, em Laguna, mas essa já é outra história.

O garçom Luís dava conta sozinho do recado, um prodígio de eficiência. Os proprietários eram dois espanhóis. O Gilbert's foi o único bar-chope em que o prato mais pedido era salsichas tipo Frankurt, pequenas, com pão preto. Nada mais comum, nada mais reconfortante.

Bar-chopp não era lugar de namoro explícito, era lugar de respeito. É bem verdade que algumas mãos viajavam por baixo da mesa. Mas um deles encontrou uma alternativa. Era o Gilbert's, na Salgado Filho, quase esquina Marechal Floriano. Na sobreloja havia um reservado à meia-luz, ideal para quem quisesse dar uns amassos. Aí sim as mãos podiam viajar por cima das mesas ma non troppo.

Cada um deles tinha fregueses cativos e flutuantes. Os primeiros tinham o direito de ficar bêbados de vez em quando. Mas sem muito fiasco. Forasteiros não tinham esse direito, onde já se viu. O proprietário pilotava as torneiras do chope e o auxiliar paleteava barris cheios e vazios.

De volta a 1930

Por outros motivos, vivemos uma situação semelhante à dos Estados Unidos na década de 1930. A Grande Depressão obrigou o governo a construir obras gigantescas para gerar empregos em massa. No Brasil, quem dá essa renda também é o governo federal, sob forma do auxílio emergencial, posto que a economia está em marcha lenta. Só que essa renda não é eterna.

Quadro completo

Desde o início, se manifestou um preconceito explícito contra pessoas acima da meia idade, como se portadores da morte fossem, com direito a olhares hostis quando não ataque verbal. Mesmo hoje, chamamos as pessoas que apresentam sintomas de suspeitos. Tipo suspeito de homicídio. Para completar o quadro da dor, prega-se o confinamento total de doentes e pessoas próximas. É o gueto da Covid-19.

Um desafio e tanto....

A campanha eleitoral de 2020 não terá showmícios, comícios, eventos que reúnam pessoas, como jantares. Já estão proibidos muros, cavaletes e outros que tais. Restam as redes sociais, mas até elas estarão soterradas de vote em mim com maior ou menor eficácia.

...na campanha 2020

Confusão nas casas

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre informa que há alguns dias circula em grupos de WhattsApp uma mensagem cujo conteúdo fala em desabastecimento de medicamentos e coloca em dúvida a destinação de recursos obtidos para o enfrentamento da pandemia pela Santa Casa. A instituição esclarece que, na realidade, a mensagem trata de instituição homônima do Interior.

Projeto internacional

O site Jornalistas&Cia lança em agosto o projeto internacional multiplataforma MediaTalks by J&Cia, iniciativa que pretende acompanhar os avanços da imprensa no Brasil e no mundo, debater tendências e questões que impactam o jornalismo, repercutir nacional e internacionalmente.