Festa garantida

A imagem enviada pelo leitor Paulo Pruss é de 1976 e mostra a festa de aniversário do marchand Renato Rosa, na sede do IAB. Da esquerda para a direita, aparecem a colunista social Gilda Marinho, o promoteur Dirnei Messias, a ex-primeira dama Maria Thereza Goulart, atrás o colunista social Herton de Leon. Renato Rosa não aparece na foto. Hoje, vive no Rio de Janeiro. A presença desse quinteto era garantia para qualquer festa ou evento.

Dada a largada

A prefeitura de Porto Alegre lança, nesta sexta-feira, o edital de concessão do Parque da Harmonia (matéria nesta edição) e de mais um trecho da orla do Guaíba. A vida continua, no fim das contas. A curiosidade é saber quantos interessados vão aparecer. Mesmo em tempos bicudos, sempre há quem aposte no futuro sem se apavorar com o presente.

Confusão na zumbilândia I

No filme pioneiro da saga zumbi, A Madrugada dos Mortos Vivos, aparece um estúdio de televisão com apresentadores dando e procurando explicações para a peste zumbi. À medida que a trama se desenvolve, os apresentadores e especialistas se atrapalham cada vez mais, enrolados em fios e cabos a ponto de não dizerem coisa com coisa. Pois o sentimento da população é como se estivesse vendo o programa sob a ótica de outra peste, a do vírus famigerado.

Confusão na zumbilândia II

A todo momento divulgam novos critérios e metodologias diferentes para apurar o número de infectados novos e antigos, e mortes por milhão de pessoas, 100 mil e até por centenas de almas, advertências que os números podem estar defasados e coisa e tal. Esse sopão estatístico nos deixa com cara de cachorro ouvindo conversa de humanos. Como dizia o macaco do programa Chico City, não precisa explicar, eu só queria entender.

Um certo conforto

Antes e durante a pandemia, o Dnit gaúcho prosseguiu sua rotina de obras devidamente divulgadas por sua assessoria de comunicação. Enquanto o mundo oficial viu transtornado toda a sua rotina, o Dnit a manteve a sua como se nada tivesse acontecido. Dá um certo conforto ver que nem tudo parou.

Cooperativismo

especial Cooperativismo, que já está no ar Em um ano marcado pela estiagem no campo e o coronavírus assolando o planeta, as cooperativas mostram que a receita do sucesso é manter a união. É o caso do ramo crédito, que segurou investimentos, mas tem expectativa de crescer até dois dígitos. Já as cooperativas de energia constroem novas PCHs e se mobilizam para aumentar a carga elétrica na área rural. Essas e outras novidades estão no

Segurança portuguesa...

...com certeza. A exemplo de outros países europeus, Portugal mantém acesa a chama do turismo dentro do espírito "quem não é visto não é lembrado". O site Mundo Português informa que, juntamente com a vizinha Espanha, instituiu um programa conjunto de turismo agroalimentar. Mas o grande chamariz do nosso avô é que ele é o terceiro país mais seguro do mundo, atrás apenas da Finlândia e da Nova Zelândia. Que inveja.

É grave a crise

Tia Carmen fechou de vez Atração entre as casas noturnas de Porto Alegre, a. No popular, era casa de garotas de programa. O La Licorne gaudéria. Casas como essa há tempos vinham acusando perda de clientes. Em grande parte, devido à concorrência particular. Tipo o comércio formal perder receita devido ao comércio informal.

A dança dos desesperados

Depois de um bafo de boa expectativa, o índice de confiança dos empresários do comércio gaúcho teve queda recorde, aponta pesquisa da Fecomércio-RS. É um dos tantos indicadores que mostram o desalento não só empresarial e da população, se medido fosse. A corda está sendo esticada ao máximo. Resta saber até quando ela aguenta.

Historinha de sexta