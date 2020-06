De volta ao passado

Sineta na mão, Leonel Brizola (PDT) fustigou o governo Pedro Simon (PMDB) ao apoiar a greve do magistério de 1987. O governador mal tinha esquentado a cadeira no Palácio Piratini quando foi surpreendido pelo movimento na Praça da Matriz. Saído do governo do Rio de Janeiro, Brizola tacou as esporas em Simon. Na direita da foto, o então deputado Carlos Araújo (PDT).

Adeus, almoços

Entre as várias extinções derivadas da pandemia, as reuniões-almoço das entidades e cafés da manhã certamente estão no topo da lista, pelo menos por um tempo. Sim, temos as lives, mas elas já são tantas que precisaria ficar ligado todo santo dia.

A salvação da Pátria

A Quina Especial de São João deve pagar em torno de R$ 140 milhões neste final de semana. E a Caixa também anunciou a volta da Loteria Federal. Em 58 anos de extrações, duas centenas ainda não foram sorteadas para o primeiro prêmio, 184 e 474.

Crise é igual a oportunidade

Sempre se disse que as guerras desenvolvem extraordinariamente inventos e descobertas que em tempos normais levariam décadas. Na guerra contra o coronavírus, não será diferente. Cria até profissões e nichos de mercado. Assim como as fintechs, agora chega a vez das health techs, salienta o consultor Bruno Grillo Castelo.

Novo cálculo

Estatísticas e mapas da peste devem ser acrescidas sempre de um poderoso fator: o número de recuperados e sua relação com o número de infectados. Até quinta-feira de manhã, eram 1,19 milhão de infectados no Brasil e 649 mil recuperados. Quanto mais os dois se aproximarem, melhor. Quando der empate ou perto disso, adeus seu Nojento.

Tudo fechado, menos...

...o comércio a céu aberto tocado pelos camelôs e ambulantes que não ambulam. Os ex-informais que foram deslocados para o Camelódromo não têm essa sorte, porque fechado está. O último prefeito de Porto Alegre a pegar esse pião na unha foi José Fogaça (PMDB, 2005-2010). Os que vieram depois deixaram a porteira aberta.

Eles, sempre eles

Na divulgação do número de acidentes de trânsito em maio pela prefeitura da Capital, chama a atenção que grande parte dos 346 feridos eram motociclistas. Os motoboys são pressionados pelos aplicativos e saem a mil pelo Brasil. Com visão diminuída pela viseira e altas doses de imprudência, está explicado.

A III Guerra Mundial

Sempre se especulou como seria a III Guerra Mundial. De certa forma, já a estamos vivendo. A diferença é que não é nação contra nação, mas todas elas contra um só inimigo. Certa vez, perguntaram a Albert Einstein como seria a III Guerra Mundial. À luz dos artefatos nucleares, o físico respondeu que não sabia, mas que a quarta se travaria com paus e pedras. Esta, com vacinas e seringas.

Síndrome da Cabana

Se você se apavora, se angustia e até sente seu coração disparar com o simples fato de ter que sair de casa, saiba que a expressão do título foi criada em 1900. Mas com a pandemia, a Síndrome da Cabana ganhou realce. A neuropsicóloga Lucia Moyses a resgatou. Porém, em paralelo existe uma outra síndrome, a "não aguento mais a cabana".

Estamos abertos

Quando o Nojento atacou pesado em Nova York, a administração pública permitiu que restaurantes colocassem mesas na rua. Até 2019, a cidade tinha 12 mil operações diferentes.

