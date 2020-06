De tudo um pouco

Essa casa de produtos gaiteiros no Centro Histórico de Porto Alegre não deixa de ser um retrato de como o pequeno comércio se adapta para não fechar. Vende de tudo e mais um pouco. O manequim do piá leva até guampa de carregar líquido. Está nos trinques.

Zero e abaixo de zero

De todas as aplicações para pessoa física disponíveis, a poupança sempre foi o patinho feio. Agora, ficou feeíssimo. Com a taxa Selix a 2,25% ao ano, uma poupança antiga de R$ 10 mil rende R$ 617,00 em um ano, e a de agora, R$ 175,00, observa o leitor Antonio d'Avila. Não cobre nem a inflação.

Seguro morreu de velho

A Icatu Seguros fez modificações em seus fundos de Previdência. Até 31 de julho, 75 fundos de diversos perfis têm condições de entrada a partir de R$ 100,00 mensais.

O czar Putin...

Caso alguém queira se encontrar com o czar russo Vladimir Putin, seja no Kremlin ou na sua residência particular, terá uma maratona a cumprir. Desde o tempo da URSS, os russos sempre foram paranoicos, parece que agora com razão.

...náo dá mole

O visitante tem que passar por uma sucessão de túneis, onde é bombardeado por jatos desinfetantes vindos de todos os lados. Além disso, os túneis têm sistemas de reconhecimento facial e medidores de temperatura.

O risco do teste

Gramado efetuou 590 testes em sua população fixa de 36 mil habitantes. O número de positivos foi 13, sendo que 11 estão curados. A prefeitura calcula que, se todos fossem testados, ficaria demonstrado que cerca de 600 pessoas do município já tiveram contato com o Implacável. E caso uma empresa local que testasse seus funcionários encontrasse algum positivo, a Vigilância Sanitária poderia fechá-la.

De pequeno a grande

A cidade está cheia de histórias que contam como operações gastronômicas tiveram que encolher. Mas, às vezes, é o contrário. Caso da Artezanalle, que precisou se transfomar de uma microprodução de doces finos e canapés para festas em uma confeitaria delivery com os mesmos produtos.

Limite de segurança

Com a bandeira vermelha definida para a Capital, a população de Porto Alegre não aguentará. O Interior já está mostrando aumento de casos de rebeldia. Nas rodas de papo de comerciantes, observa-se uma mudança drástica. O estado de espírito também passou da bandeira amarela para a vermelha. Há cheiro de desespero no ar.

As duas geladeiras

Corria sem grandes sustos a vida gaúcha até que apareceu o Cretino. Foi aquele alvoroço, e imediatamente os caras da Geladeira Cheia apontaram os dedos para o Zé das Couves: fica em casa! Expoente da classe Geladeira Vazia, ele obedeceu. Afinal, podia entupir hospitais e cemitérios. Passaram-se quatro meses e o Zé das Couves se viu em apuros. A patroa mostrava a geladeira (e a despensa) vazias. Sai dessa, Zé.

Ás duas geladeiras II

A turma da Geladeira Vazia começou a sair para buscar comida. Fique em casa!, disseram os caras da Geladeira Cheia. Mal e mal dominando a aritmética, Zé das Couves coçou a cabeça por não entender como em uma população de 11 milhões de pessoas apenas (para ele) 20 mil ficaram doentes, 15 mil estão curados e 400 morreram. Essa é a lógica da turma da Geladeira Vazia.

Substituição no front

Sai Abraham Weintraub e entram Fabrício Queiroz e o advogado Frederick Wassef como alvos colimados pelos meios de comunicação.

Portugal, meu avozinho I

Era assim que o jornalista Davi Nasser chamava o país que nos descobriu nos anos plúmbeos da década de 1950 - aliás, o Brasil sempre os teve. Hoje, Portugal está entre os três países mais seguros do mundo, e se não está melhor é porque o Tenebroso lhe passou uma rasteira cassando o fluxo de turistas.

Portugal, meu avozinho II

E o que pensa o povo do nosso avô sobre os dias que correm? Segundo a publicação Mundo Português, 1 milhão de portugueses já fizeram o teste do Recalcitrante, com 6,5% de positivos. Os portugas têm mais outra preocupação, as fake news. Nada menos que 3/4 da população duvida dos conteúdos da internet.

Cai cai meu balão