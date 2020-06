Ponte das Goiabeiras

Se é que se pode chamar isso de ponte. E, se teve goiabeira, não tem mais. Esse pranchão mal enjambrado, localizado na BR-438, no rio Pelotas, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre Bom Jesus e São Joaquim, é o chamado Caminho da Neve. A coisa poderia ser chamada de Prancha da Temeridade. Foi assunto tratado pelo deputado estadual Paparico Bacchi (PL) e pelo governador Eduardo Leite (PSDB), que irá encaminhar ao Ministério da Infraestrutura o pedido de federalização da rodovia.

Tecido esgarçado...

Ameaça de não cumprir as novas regras restritivas emanadas do Executivo gaúcho, a desobediência civil de prefeitos de várias regiões não será caso isolado. Aos poucos, o tecido social se esgarça em uma boa parte dos setores econômicos. E a confusão que se estabeleceu no fim de semana é mais uma gota d'água rumo à rebeldia incontrolável, que vai contaminando a pessoa física.

...o popular "no pincel"

No caso de Porto Alegre, foi um Deus nos acuda. Vazamentos privilegiados sobre o novo pacotinho geraram uma gama de sentimentos oscilando entre o "mas onde vamos parar?" até a revolta pura e simples. Fechamento de shoppings, comércio de rua, critérios de faturamento para funcionar, esse conjunto de dúvidas e diz que diz deixou empresários e RH em polvorosa. Com o novo decreto, parece que agora vai. Ou não.

Gramado em festa

A cidade serrana esteve lotada no fim de semana. Restaurantes e lojas registraram bom movimento. Observando-se as placas dos carros, tinha de tudo, inclusive gente de cidades do interior de São Paulo. Se isso vai se refletir no número de infectados, só o tempo dirá.

Banda estreita

A pandemia tem mostrado como é falha a internet no Brasil. Fraquinha que só vendo. Com o aumento da demanda, é uma reclamação só. Para resolver, só o 5G. Ou compra dos americanos ou dos chineses. Como é negócio de bilhões, o preterido vai descarregar no Brasil. O lobby por trás dessa escolha deve ser monumental.

Hospitais

A Associação dos Oficiais da Brigada Militar está revitalizando a Campanha "O HBM é Nosso!" lançada no ano passado, com objetivo de arrecadar fundos para recuperar a infraestrutura de dois hospitais da Brigada, um em Porto Alegre e outro em Santa Maria. Só o telhado precisa R$ 24 mil, informa o presidente da associação, coronel Marcos Paulo Beck. O hospital tem 85 anos.

Novidades que animam

Em matéria de avanços tecnológicos, Israel continua dando as letras. Eis as três últimas: a Universidade de Tel Aviv está desenvolvendo uma vacina nasal que protegerá pessoas do Alzheimer e de acidentes cérebro-vasculares; o Technion, Instituto de Tecnologia (Haifa), desenvolveu exame simples de sangue capaz de detectar diferentes tipos de câncer; e o Centro Ichlov (Tel Aviv) isolou uma proteína que torna desnecessária a colonoscopia para detectar câncer de cólon, com um simples exame de sangue.

Impactos

Os impactos da pandemia de Covid-19 na economia estarão em pauta nesta quinta-feira, às 17h30min, na Jornada Financeira 2020 da Fundação Família Previdência. A edição deste ano será realizada on-line, com transmissão ao vivo pelo canal Família Previdência no YouTube.

Copa e cozinha

/FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Uma pequena multidão de profissionais ligados à gastronomia chamou atenção na Rua da Praia ontem. Como se observa na faixa, vai a uma dezena o número de profissionais que quer voltar a trabalhar em Porto Alegre. No caso dos barman e garçons, é pior ainda, porque a maioria depende de comissões e gorjetas. A desesperança campeia.

Seguros e logística

O Tá na Mesa virtual de amanhã vai analisar os impactos do coronavírus nos setores de seguros e logística. Quem debate é César Saut (Icatu/Rio Grande Seguros) e Paulo Bertinetti (Wilson Sons/Tecom Rio Grande).

Constituinte de um só

O Brasil é a democracia mais estranha do mundo. É cogovernado por um outro poder que não o Executivo, e de forma monocrática. Basta um só membro do Supremo para redefinir a seu bel-prazer o entendimento constitucional das Forças Armadas.

O que mata mais?

Em três anos, homicídios e mortes no trânsito mataram mais do que o coronavírus no Brasil. Só no trânsito, em 2017, foram 35.374 mortes; em 2018, somaram 32.655; e, em 2019, chegaram a 41.635 mortes. A soma de homicídios e mortes no trânsito, nos três anos, totaliza 271.606 vidas ceifadas. O coronavírus matou mais de 43 mil brasileiros até o fechamento desta edição.

Força demais

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) a 10 anos e 2 meses de prisão por desvio de verbas do BNDES, lavagem de dinheiro e participação de quadrilha.

Queda do PIB

Mais uma semana em que o mercado financeiro amplia a projeção de queda do PIB do Brasil neste ano. A variação foi pequena, de -6,48 para -6,51. O que preocupa é a continuidade da piora, semana após semana. Todos aguardam, o quanto antes, algum sinal de que as coisas vão, pelo menos, se estabilizar. Deixar de piorar, hoje em dia, já é o suficiente para comemoração.

Força aérea