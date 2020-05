Traje a rigor

O Barão do Rio Branco, imponente monumento de Uruguaiana, resolveu aderir à campanha do prefeito Ronnie Mello (PP). Mas houve uma queda de 70% no fluxo de veículos na ponte internacional, que liga o Brasil a Argentina por Uruguaiana, o que prejudicou em muito a economia do município, diz o prefeito. Até a semana passada, 2,2 mil brasileiros haviam sido repatriados da Argentina.

O mar como testemunha

É grande o número de arrombamentos e outras selvagerias nas cidades do litoral gaúcho. Leitor de Tramandaí se diz assustado com o quadro. Apenas alguns poucos PMs ajudam a conter os amigos do alheio, mas a cidade é grande e a polícia é pouca.

Dúvidas que incomodam I

Embora um grupo de pesquisadores australianos tenha sugerido pesquisar mais a ação dos medicamentos antiparasitários no combate ao vírus, não se tem notícia que esse front tenha sido aberto. Vermífugos usados em animais e humanos são serial killers de ampla variedade de vírus, algo que se sabe desde que eles surgiram.

Dúvidas que incomodam II

A página publicou nota sobre o assunto na primeira semana de abril. Aqui e acolá, alguns médicos disseram que estavam a par do assunto, mas desconheciam novas pesquisas. Fica no ar uma incômoda sensação que todos querem descobrir um medicamento novo, capaz de abater a Covid-19. Será bem mais rentável que algo já conhecido. Muito mais.

Redução de vereadores

Preocupados com as finanças do município, um grupo de taquarenses apresentou um projeto de lei de iniciativa popular visando reduzir o atual número de vereadores de 15 para nove. Alegam que nada justifica Taquara ter mais edis que Igrejinha (nove) Novo Hamburgo (14) e São Leopoldo (13). De fato, a disparidade é geral, e não só naquela região.

Prejuízo eterno

Um empresário ligado ao setor automotivo contou que antes da pandemia faturava em torno de R$ 1,2 milhão por mês, superior à média de 2019. As coisas estavam melhorando, no fim das contas. Aí veio a desgraça do vírus. Ainda em março, caiu para R$ 700 mil; em abril, o faturamento foi para R$ 300 mil. Em maio, ele não sabe. Só sabe que em dois meses perdeu R$ 1 milhão, que não volta nunca mais.

Por falar em número...

...precisa a Câmara dos Deputados ter 513 deputados federais?

Menos mal

O primeiro fim de semana de reabertura da hotelaria surpreendeu o turismo de Gramado. Os poucos hotéis que abriram as portas registraram uma ocupação média de 15%, de acordo com empresários ouvidos pelo colunista Miron Neto. Um hotel, no entanto, conseguiu uma ocupação de 50%, o máximo permitido pela prefeitura de Gramado. Nada mal para quem teve ocupação 0 desde o dia 20 de março. E o comércio pegou a rebarba por conta do fechamento das lojas na Capital.

Digitalização total

Itacir Amauri Flores, ex-presidente da JucisRS, hoje secretário do Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre, diz que sua meta à frente da pasta é transformar em digital entes públicos, facilitando os serviços aos cidadãos.

Flexibiliza e estica

Para auxiliar os cooperados e seus familiares durante a crise do coronavírus, a cooperativa de crédito Banricoop definiu estratégias emergenciais. Nas questões financeiras, houve flexibilização na contratação de crédito, carência no pagamento de parcelas de financiamentos e empréstimos, refinanciamento de saldo devedor e alongamento de prazos contratuais, destaca o presidente, Francisco Finamor.

Do Trabalho para os hospitais

O Ministério Público do Trabalho (MPT-RS) destinou mais R$ 175 mil para ações coordenadas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. Desde 25 de março, foram revertidos mais de R$ 8,3 milhões resultantes de ações judiciais homologadas e de acordos celebrados em termos de ajuste de conduta. As destinações beneficiaram, basicamente, hospitais e instituições de saúde em vários municípios do Rio Grande do Sul.

Perversa monotonia