Churrasco in Deutschland...

A Tramontina tem uma ambição: consolidar a marca como sinônimo de churrasco no Brasil e no mundo. Exporta a cultura do típico assado gaúcho, com a tradicional picanha no espeto, principalmente para a Europa, que representa 20% das exportações da empresa e tem como carro-chefe a linha churrasco. Hoje, são mais de 500 pontos de venda específicos somente na Alemanha - número que segue em constante crescimento.





...and barbacue, why not?

A arquiteta Carolina Guerra Grespan, da CGG Arquitetura, é o nome por trás dos projetos de churrasco da Tramontina em eventos nacionais e internacionais. Na Alemanha, foi a única brasileira na Spoga Gafa, maior feira do segmento outdoor e churrasco do mundo, com ambiente desenhado por ela. Estima a entrada em mais 2 mil pontos por meio de uma das grandes redes alemãs. O próximo passo é entrar nos Estados Unidos.

Um sistema falho I

A revolução em velocidade espantosa que estamos vivendo fará outras vítimas em prazo mais curto que imaginamos. Uma delas é a democracia representativa tal como a praticamos. Talvez o voto distrital seja uma alternativa, desde que as cúpulas partidárias deixem de ser capitanias hereditárias, o que é mais difícil que consertar relógio embaixo d'água com luvas.

Um sistema falho II

Ocorre que o furo é mais embaixo. Enquanto o eleitor não cobrar bem cobrado a atividade do parlamentar em quem ele votou, suas excelências continuarão cometendo estripulias ilegais e outras legais, mas imorais. Nada funciona sem cobrança de atitudes no mundo político, especialmente. Começa na campanha. Alguém aí tem o número do seu deputado?

Procura-se

A estagnação da avenida Farrapos, com quase uma centena de imóveis fechados, já foi analisada minuciosamente em diversos momentos, mas falta citar uma das questões principais: a falta de estacionamentos protegidos. No parking, no business, já diziam os norte-americanos na metade do século passado.

Hay gobierno? Soy contra

Quando o vento é contrário, não há quem resista. Apareceu um economista afirmando que a reforma da Previdência não gerou empregos como o governo prometeu. Em primeiro lugar, a reforma ainda não foi votada no Senado. E ninguém disse que de um mês para outro surtiria efeito. Mas, se é para falar nisso, os 121 mil novos "surpreendentes" postos de trabalho abertos em agosto não valem nada?

Dia de Tudo

Foi a página brincar que só faltava o Dia da Sogra do Vizinho como data promocional que apareceu o Coxinhas Day. Por que não o Peito de Peru Day e o Pernil de Porco Day?

Missão impossível

Não param de chegar mensagens de leitores perguntando se não tem como fazer com que a EPTC desista de fazer faixas para ônibus em artérias como a avenida Independência. O problema: já fizeram. Os únicos ouvidos que a prefeitura de Porto Alegre tem são moucos. A real é a seguinte: parece haver uma clara conspiração contra o automóvel.

Miúdas

PREVISÃO era 32 graus hoje, mas alguém entrou com liminar e caiu para 29. Tomara que não caia.

era 32 graus hoje, mas alguém entrou com liminar e caiu para 29. Tomara que não caia. VOCÊ acha uma boa receber o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot na sua casa?

acha uma boa receber o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot na sua casa? DORIL : convites para cerimônias e homenagens gerados pela Assembleia não trazem o partido do deputado preponente.

: convites para cerimônias e homenagens gerados pela Assembleia não trazem o partido do deputado preponente. É DURO viver em um país do samba de uma nota só, no qual só se sabe falar em linguagem direita e esquerda.

viver em um país do samba de uma nota só, no qual só se sabe falar em linguagem direita e esquerda. UM iPhone 6 Plus caiu de 60 metros de altura numa geleira da Islândia em 2018. Um ano depois foi achado. E funcionando.

iPhone 6 Plus caiu de 60 metros de altura numa geleira da Islândia em 2018. Um ano depois foi achado. E funcionando. SEGUNDO o site tecmundo, a queda foi amortecida por musgo espesso. Não faça isso em casa.

