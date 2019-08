27/08/2019 - 23h26min.

O fim do Ginásio da Brigada

CLAITON DORNELLES/JC

Guilherme Kolling, interino A demolição do Ginásio da Brigada Militar alterou a esquina da avenida Ipiranga com a Silva Só, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Há décadas, a construção era uma referência na paisagem para quem passava pelo local. Nos últimos anos, a edificação estava sem telhado. Agora, quem passa por ali estranha o novo cenário. O terreno, que era do governo do Estado, foi negociado em uma permuta por um presídio em Sapucaia. Agora, receberá um empreendimento, ainda não revelado.

Foco na reforma tributária



LUIS VENTURA/DIVULGAÇÃO/JC

O secretário especial adjunto Igor Calvet, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, comentou com o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Paulo Afonso Pereira, que, após a aprovação MP da Liberdade Econômica, o foco será a reforma tributária. Calvet foi o palestrante da reunião-almoço da ACPA ontem.



A força da pesquisa

O governador Eduardo Leite (PSDB) comparou a grandeza da Expointer ao trabalho abnegado de pesquisadores, em seu discurso na entrega do prêmio O Futuro da Terra, na segunda-feira à noite na Expointer: "Esta feira tem bilhões de reais negociados, maquinário de grande porte, bovinos que nos impressionam pelo tamanho e pela imponência. Mas é o trabalho de pesquisa que gera esse desenvolvimento". Cobertura no caderno especial desta edição.

Novas façanhas

Leite saudou a iniciativa do JC em parceria com a Fapergs, que, há mais de 20 anos, destaca "pesquisadores que dedicam a sua vida para gerar inovação". O governador deu o exemplo de um dos trabalhos premiados. "Se conseguimos aplicar o defensivo agrícola no volume adequado, economizamos na aplicação, deixamos de ter interferência em outras culturas e protegemos o meio ambiente, ganhando em produtividade." E concluiu: "Essas são as novas façanhas que cantamos no nosso hino".

Doutor empreendedor

Um novo projeto da Fapergs deve estimular uma mão de obra muito qualificada no Rio Grande do Sul: pesquisadores com doutorado. O programa Doutor Empreendedor vai estimular esses acadêmicos a criarem seus negócios. A informação é do presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, que mostrou, em números, que o Rio Grande do Sul tem o maior número de doutores per capita no Brasil, além de produzir mais de 11% dos artigos científicos no País.

Sem prorrogação

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, fez uma metáfora entre uma partida de futebol e o tempo de um governo em seu discurso no prêmio O Futuro da Terra. Ele disse que a gestão Leite está indo muito bem no começo da partida e que até já marcou gol. O governador calculou que sete meses de mandato equivaleriam a 14 minutos do primeiro tempo. "Sem prorrogação", atalhou o tucano, em referência à sua disposição de não tentar a reeleição em 2022.

Convergência...

Ainda no campo político, o presidente da Assembleia Legislativa, Luis Augusto Lara (PTB), salientou a convergência com o governo para tratar dos grandes projetos do Rio Grande do Sul. Leite devolveu salientando o trabalho dos deputados estaduais e da equipe que comanda - estavam presentes na cerimônia o vice-governador Ranolfo Viera Júnior (PTB) e os secretários de Estado Otomar Vivian (Casa Civil), Covatti Filho (Agricultura), Tânia Moreira (Comunicação) e Ruy Irigaray (Desenvolvimento).

Inovação no agro

Dois eventos movimentam a Casa JC na Expointer. Hoje, às 10h, o tema é Inovação no Agronegócio, com o secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis Lamb; o presidente da Stara, Gilson Trennepohl; o CEO da Aegro, Pedro Martins Dusso; e o CEO da Eirene Solutions, Eduardo Marckmann. A mediação será da jornalista Patricia Knebel. Amanhã, também às 10h, o GeraçãoE reúne empreendedores para falar sobre a importância de conciliar o trabalho e as pausas no dia a dia.

Nova fundação

Maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul, com patrimônio de R$ 7,1 bilhões, a Fundação CEEE oficializou, ontem, seu novo posicionamento. Prestes a completar 40 anos de mercado, a instituição agora vai se chamar Fundação Família Previdência e busca ampliar o público.