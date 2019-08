A ponte do largo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Agora sim dá para dizer que o Largo dos Açorianos é um cartão postal (um dos) da cidade. Depois de longo e tenebroso inverno, a obra foi entregue à população. As pedras da Ponte de Pedra são do tempo do Duque de Caxias. É mais que uma proeza da engenharia, é uma riqueza estética ímpar.

Justiça digital

O Judiciário gaúcho alcançou, nesta quinta-feira, a marca de 100 mil processos eletrônicos distribuídos. A implantação do processo eletrônico digital (eproc) foi iniciada pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS) em janeiro de 2018 e vem avançando na área cível. Em breve, o sistema será implantado em parte da Fazenda Pública, o que agilizará a cobrança de dívidas dos contribuintes com o Estado e municípios. O eproc foi criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4).

Especial de primeira

Consolidando empreendimento concebido já há alguns anos, o médico bageense Pedro Dirceu dos Santos e outros oito sócios cooperativados lançaram o primeiro lote do azeite extravirgem Terra Pampa, um produto voltado à alta gastronomia. A Azeites do Pampa Agroindústria confirma o terroir apropriado da região da Campanha gaúcha, colocando Bagé na rota dos azeites com acidez inferior a 0,2%.

Prêmio Excelência

Pelo segundo ano consecutivo, a Panvel conquistou o Prêmio Excelência em Imagem, do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, como a empresa mais admirada pelos consumidores na categoria drogarias e farmácias. O ranking é resultado de uma pesquisa promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo.

A Expointer da solidariedade

Ao entardecer deste sábado acontece a ação beneficente O Assado do Bem - O Agro abraça a Santa Casa, com o leilão de genética de animais consagrados. Os recursos arrecadados serão direcionados para o combate ao câncer de mama na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, alegra-se Leonardo Lamachia, presidente da Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça), uma das instituições que participa da ação.

Historinha de sexta

Dizem que foi numa Expointer. Policiais rodoviários abordaram um jovem mal vestido montando "um cavalo crioulo de bonito porte galopando ao longo da rodovia". A viatura chega e manda a dupla parar no acostamento.

- Documentos.

- Do cavalo ou os meus?

- Dos dois. Quero ver o certificado de propriedade.

- Bueno, do cavalo não tenho, comprei há pouco. Mas eu não estava em excesso de velocidade, estava?

O policial dá uma volta ao redor do animal. Entra no jogo.

- Os quatro pneus, aliás, as ferraduras estão carecas. Pisa no freio.

O cavaleiro puxa as rédeas. O policial levanta o rabo do bicho, que dá um pum muito fedorento bem na cara da autoridade.

- Não tem catalisador, a descarga tá aberta, não tem luz de freio, e cadê as placas e o pisca-alerta?

Olha por cima do lombo do equino.

- Tá podendo, hein? Tem até banco de couro.

O jovem puxa uma garrafa de canha pendurada na sela e oferece para o guarda. O policial saca um bafômetro.

- Alto lá! - defende-se o larápio. - Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo!

- Mas não vale pro cavalo, meu! Manda o matungo assoprar no canudo.

Em vez de assoprar, o animal come o canudo.

- Teje preso, ocultação de provas!

- Mas seu guarda....

- Os dois estão presos. Recolhe.

Vem o caminhão guincho. O motorista coça a cabeça.

- E levo o cavalo pra onde?

Foi a vez do policial coçar a cabeça.

Miúdas

UMA das cientistas vencedoras do prêmio Para Mulheres na Ciência da L'Oréal é a astrofísica da Ufrgs Marina Trevisan.

