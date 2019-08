Luz, mais luz

Um dos segredos do sucesso do Natal Luz de Gramado é a cuidadosa preparação. É igual a uma escola de samba carioca: mal termina o desfile e o do próximo ano já é planejado. O preview do 42º Natal Luz foi feito na Caza Wilfrido.

De gratuidade em gratuidade...

É extraordinária a capacidade dos nossos parlamentares federais em fazer barretada com chapéu alheio, especialmente em shopping centers. Suas excelências apresentaram projetos de lei obrigando-os a oferecer gratuitamente creches, espaços equipados para Procons e defensorias públicas, auditoria para imóveis urbanos próximos (?), afixação de preços em todas as lojas, entre outros projetos de lei.

...vamos criando calamidades

Esse comportamento de querer que a iniciativa privada pague toda a louça em toda sorte de serviços é uma singularidade do DNA do populismo demagógico. Pior: suas excelências deveriam saber, mas não sabem, talvez por ignorância, que toda conta gerada por gratuidades acaba caindo na cabeça do consumidor que eles tanto querem proteger, assim como a Carta de 1988, que cria direitos sem mencionar os correspondentes deveres.

Diga ao povo que vou



CRISTIANO GUERRA/DIVULGAÇÃO/JC

O secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho (PP); o presidente da Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP); e o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, prestigiaram, em Buenos Aires, a posse do novo ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina, Luís Miguel Etchevehere. A comitiva gaúcha convidou o ministro a visitar a 42ª edição da Expointer. O ministro mandou bloquear sua agenda.





Conecta Guaíba

No ano em que completa 10 anos de atuação no Brasil, a CMPC vem desenvolvendo uma nova maneira de se relacionar com a comunidade, o Conecta CMPC, que já está gerando inúmeras iniciativas sociais, eventos e ações. A primeira iniciativa será a requalificação urbana dos balneários Alegria e Alvorada, uma renovação total da paisagem à beira do lago Guaíba. As obras se iniciam ainda em 2019.

Amigos do Líbano

Com a presença do ex-ministro Carlos Marun (MDB), acontece, no dia 9, na Sociedade Libanesa de Porto Alegre, a 1ª Reunião-Almoço dos Amigos do Líbano e do Brasil. Marun é descendente de libaneses. Vai falar sobre oportunidades para os dois países.

Te mete!

Não há, literalmente, nenhuma área que a China moderna não queira dominar. A chinesa Comac realizou o voo do quarto protótipo do C919, o primeiro avião comercial desenvolvido na China baseado nos rígidos requisitos de segurança e operação ocidentais. Vai disputar mercado com a Boeing e a Airbus.

Terminou a moleza

Entrou em vigor, no dia 1 de agosto, o primeiro ato regulatório para os criptoativos no Brasil. A Instrução Normativa nº 1.888/2019 disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, informa Zulmar Neves Advocacia.

Miúdas