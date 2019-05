67

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 09/05/2019. Alterada em 08/05 às 22h06min Outdoor no mole

Quem não é visto não é lembrado, diz o antigo provérbio, que pode tanto ser pelo lado positivo quanto cuidados em ir a um velório, por exemplo. O outdoor popular especialmente para consumidores do subúrbio são as paradas de ônibus. Vende-se de tudo apregoando a técnica da saturação visual. De graça. Mas atenção para a foto: não é o poste clássico, é o poste onde fica a caixa da luz da propriedade.



O maior golpe do mundo

O golpe mais antigo do mundo moderno é o golpe do bilhete premiado. Foi moda nos anos 1940 e teve seu auge nas décadas de 1950 e 1960 com bilhetes da Loteria Federal da Caixa. Hoje, em pleno século da comunicação, não falta quem caia como um patinho. Motivo: cobiça. As vítimas querem tirar proveito da pretensa ignorância do dono do bilhete.

Primeiras escaramuças I

Pesquisa realizada pelo Instituto Methodus e pela Foca Comunicação entre 10 e 16 de abril mostra que a sucessão na prefeitura de Porto Alegre vai ser parada dura para os interessados. Embora nem mesmo os nomes tenham sido materializados - por enquanto é só fumaça - 35,5% (380 mil eleitores) declararam que anularão os votos. Na hora agá, dificilmente passam dos 15%. Mas na abstenção é outro papo.

Primeiras escaramuças II

Segundo o trabalho da Methodus/Foca, o percentual de rejeição total mostra algumas novidades e outras nem tanto. Os maiores índices de rejeição são do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), com 87,50%, seguido de Manuela d'Àvila (PCdoB), com 72,25% e Miguel Rossetto (PT) com 63%. Já o deputado Sebastião Melo (MDB) está relativamente bem na parada, com 37,75% de rejeição. Melo está com o pé que é um leque para a disputa.

É tiro no pé...

Dá para entender que certas profissões precisam ter porte de arma assim como proprietários rurais, especialmente em regiões conflagradas ou localizadas no interior dos interiores possam tê-lo, ainda mais com a violência cada vez maior dos assaltantes, que inclusive torturam as vítimas. Porém, há óbices que geram preocupação.

...ou mãos ao alto

O mesmo decreto permite o acesso de qualquer pessoa às armas de uso restrito das forças armadas e das polícias, como pistolas .40, .45 e 9 mm. Vai turbinar as vendas das lojas especializadas e ao mesmo tempo vai turbinar o poder ofensivo do armamento que acaba nas mãos dos solados do Crime S.A., uma tragédia autorizada por lei.

Falta alguém na Jamaica

O 25º filme da franquia 007 vai estrear em 2020 - as gravações, atrasadas, começaram em abril na Jamaica. Ou seja, onde tudo começou com Sean Connery com o olhar de ouro e agora com Daniel Craig. O difícil é arrumar outra Ursula Andress saindo da água aos poucos com um biquíni branco.

Firme no galho

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não está no precipício, mesmo com o furdunço com seu guru desbocado. Segundo a Paraná Pesquisas, 53,1% da população acha que o País está no caminho certo, e 41,4% creem que está no caminho errado. Os bons números se repetem em todas as faixas de idade (exceto a de 16 a 24 anos), em todas as regiões do País (no Nordeste, a vantagem é menor: 49,3% a favor, 46,5% contra), em todas as faixas de escolaridade.

Palcos Unimed

Pela primeira vez o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS reunirá em uma mesma edição dois de seus principais palcos de debates: o Simpósio das Unimeds do Rio Grande do Sul (Suergs) e o 10º Fórum Instituto Unimed. Nomes de relevância nacional estarão de 15 a 17 no Theatro São Pedro para debater sobre saúde, diversidade e futuro.

Sucessão na Famurs

O prefeito de Farroupilha, o médico Claiton Gonçalves, retirou ontem a sua candidatura à presidência da Famurs e anunciou apoio ao prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy. Ambos são do PDT, a quem cabe indicar a diretoria neste ano. A eleição será na próxima segunda-feira.

Miúdas

CONTRIBUIÇÃO porto-alegrense para revolucionar a engenharia de apartamentos: de tão pequenos, entra-se de lado.

CONTRIBUIÇÃO porto-alegrense para o Dia das Mães é almoçar fora, mas com novo horário: entre 15h e 16h.

ASSALTOS e homicídios de motoristas de aplicativos, especialmente o Uber, aumentaram porque podem receber em dinheiro.

JÁ foi diferente. Somos especialistas em leis ou autorizações burras.

MODAL ferroviário cresceu 15% no trimestre nos portos, com 3,2 milhões de toneladas. No Paraná.

Finais

A BENÇÃO , arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, foi eleito primeiro vice-presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.

DO CÉU para a terra: a RGE foi uma das vencedoras do Prêmio Expressão em Ecologia.

ENQUANTO a Faculdade do Ministério Público promove, hoje e amanhã, o Seminário Internacional Migração, Identidade e Cidadania.

a Faculdade do Ministério Público promove, hoje e amanhã, o Seminário Internacional Migração, Identidade e Cidadania. PALHAÇO hospitalar, queres ser um? Vai no blog da ONG Viver de Rir e saberás como.