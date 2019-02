67

671052

2019-02-19 21:58:31

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 20/02/2019. Alterada em 19/02 às 21h58min Normal, normalíssimo

DEIVISON ÁVILA/ESPECIAL/JC

Seria de admirar se a estátua de Iemanjá, na Praia do Cassino, não tivesse uma gaiola de proteção contra lalaus e vândalos. Chegamos a um tal ponto da epidemia de ladroagem que nada está a salvo, de monumentos públicos ou privados a familiares de velórios. Até o próprio finado corre o risco de ir nu para a derradeira morada.



O dinheiro que voa...

A insistência em receber as "perdas" da Lei Kandir é um exercício de frustração. Por mais que haja acenos de parte de segmentos do Judiciário, é um caso típico de querer a volta de águas passadas pelo moinho. Com um detalhe: não é só o Rio Grande do Sul que quer esse dinheiro, são vários os estados que querem essa montanha de dinheiro virtual.

...mas não aterrissa

Há parlamentares que querem o fim da Lei Kandir. Muito bem, extinga-se esse diploma legal, e as exportações brasileiras irão para o brejo. Seria acrescentar 12% nos custos de produtos de exportação. Como já caminhamos no fio de navalha da competitividade e até perdemos feio para outros competidores, seria o fim da picada laboriosamente aberta.

O casamento de Costella

O ex-frei capuchinho Irineu Costella, 68 anos, que, durante anos serviu a Paróquia de Santo Antônio em Porto Alegre, casou com a pastora luterana Ana Reis, 38 anos, em Timbó, Santa Catarina. Costella, que sempre foi um excelente comunicador e era porta-voz da paróquia, se licenciou da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos no fim do ano passado, quando morava em Ijuí, onde conheceu Ana.

De alto a baixo

Na sessão de eleição e instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, ontem, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB) - vice-presidente da comissão - fez uma brincadeira com outro integrante, Elisandro Sabino (PTB), ex-vereador de Porto Alegre. "Vossa Excelência me tirou o título de deputado mais baixinho!", disse ele.

Zucco em alta

O deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) profere hoje, às 11h30min, em Brasília, palestra para os 27 secretários de Segurança de todo o País sobre o projeto de lei complementar de sua autoria que garante assistência jurídica da Defensoria Pública a todos os servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul. O convite partiu do general da reserva Guilherme Teophilo, secretário nacional de segurança pública.

Via robô

Leitores do blog Mercado Digital do Jornal do Comércio, extensão da coluna da jornalista Patrícia Knebel, agora, podem receber as notícias de forma gratuita direto no seu Messenger do Facebook. Um robô faz o envio automático dos conteúdos uma vez ao dia. Para se cadastrar, acesse bit.ly/mercadobot.

O ministro do milagre

Morreu, aos 87 anos, o economista João Paulo dos Reis Velloso, ex-ministro de Planejamento dos governos Médici e Geisel. Foi um longevo no cargo. Foi titular da pasta de 1969 a 1979, período conhecido como "milagre brasileiro", com PIB ultrapassando, com folga, 8% ao ano. Fundou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

As esquecidas

As comunidades atingidas pelas chuvas na Fronteira-Oeste têm um problema a mais. Além dos prejuízos nas lavouras, boa parte das estradas vicinais está intransitável, caso do interior do Alegrete. Estrada vicinal, como sabemos, nunca tem padrinho como as rodovias asfaltadas.

Eletricidade no ar

O panorama visto da ponte das montadoras está cambiando rapidamente. A Ford está saindo do mercado de caminhões na América do Sul e fechou sua fábrica de São Bernardo do Campo (SP), que empregava 2,8 mil funcionários. Com a revolução dos motores elétricos, veremos muitos efeitos colaterais severos no mercado de autopeças.

Miúdas

PAÍS da mutreta: as canetas de brinde só vêm com metade da carga de tinta.

da mutreta: as canetas de brinde só vêm com metade da carga de tinta. LEITORES reportam que a ERS-122 entre São Vendelino e Farroupilha está uma cratera só.

reportam que a ERS-122 entre São Vendelino e Farroupilha está uma cratera só. APLICATIVO Grin, uma startup mexicana, iniciou a operação de 200 patinetes nos bairros Moinhos de Vento/Independência/Bom Fim/Rio Branco.

Grin, uma startup mexicana, iniciou a operação de 200 patinetes nos bairros Moinhos de Vento/Independência/Bom Fim/Rio Branco. JORNALISTA Cláudio Humberto (blog Diário do Poder) entra no lugar de Ricardo Boechat no Jornal Gente da Band.

Finais

IEE lança a primeira edição do Start Hub - Conectando Empreendedores durante o Fórum da Liberdade, dias 8 e 9 de abril.

lança a primeira edição do Start Hub - Conectando Empreendedores durante o Fórum da Liberdade, dias 8 e 9 de abril. ADVOGADO Maurício Góes (TozziniFreire) faz palestra sobre o cenário a reforma trabalhista hoje/19h/OAB de Bento Gonçalves.

Maurício Góes (TozziniFreire) faz palestra sobre o cenário a reforma trabalhista hoje/19h/OAB de Bento Gonçalves. JORNALISTA Olides Canton lançou o livro Ratos de Redação.

Olides Canton lançou o livro Ratos de Redação. GRUPO Cortel está completando 56 anos.