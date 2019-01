Ó que saudades que eu tenho

67

2019-01-30

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 31/01/2019.

Enquanto aqui a temperatura faz até o diabo se abanar, no grande irmão do Norte, as temperaturas caíram para -29°C em 30 de janeiro de 2019, em Chicago, Illinois. Avisos foram emitidos para o Meio Oeste dos Estados Unidos, enquanto as temperaturas mais frias do que as da Antártica impedissem a vida normal das cidades. A diferença da temperatura de lá e de cá chega a 70°C. É mole?

A falta que ele faz I

O livro Febeapá - O Festival de Besteiras que Assola o País, de Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto), foi publicado em 1966. Merece nova edição revista e ampliada. As besteiras de então são sabedoria perto das atuais, como essa de dizer que os israelenses que vieram ajudar os resgates em Brumadinho vieram é para derrubar Nicolás Maduro.

A falta que ele faz II

O autor dessa façanha que transcende a teoria da conspiração é um ex-senador paranaense que não logrou êxito na tentativa de reeleição. Seria um caso único no mundo da conspiração que um comando militar estrangeiro chegaria a um país vizinho ao colimado, descesse do avião e em grupo se deixasse fotografar com rosto descoberto na frente do avião que o trouxe.

De saída

O gaúcho Claudio Lamachia, que encerra amanhã seu mandato frente à OAB nacional, terá como sucessor o carioca Felipe Santa Cruz. Agiu em temas polêmicos, como ter requerido no STF a cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ter apresentado os pedidos de impeachments de Dilma Rousseff e de Michel Temer. Deixa a entidade pacificada

De muda

Após 18 anos trabalhando na Celulose Riograndense e depois de ter ultrapassado a idade máxima recomendada para os executivos da CMPC, o executivo Francisco Bueno deixa a empresa para se dedicar à sua consultoria (bueno@ecgconsultoria.com) e à sua empresa de captação de recursos ECG. A CMPC deve muito a Bueno. Sua atuação foi impecável.

Por falar em Renner...

...quando Galló assumiu, em 1991, a empresa valia US$ 1 milhão; hoje, vai a US$ 8 bilhões. Imagina a conta-corrente de quem comprou ações dela em 1991.

Estranhos preços...

Coisas que a vã filosofia não explica: se alguém quer comprar só o hambúrguer, e não o combo, custa mais caro que o pacote completo. Deve dar um nó na cuca, só pode.

...estranhos sumiços

Quando um medicamento ou perfumaria some de uma farmácia, some em todas as redes. Para ficar apenas em alguns itens, a aspirina Prevent 100 mg, o enxaguante bucal Noplak e os desodorantes Bio. Foram abduzidos, supõe-se.

Comentário de leitor

A avenida Nilo Peçanha, que começa na Praça da Encol e passa pelo Iguatemi, tendo uns cinco quilômetros, tinha seus primeiros 1,5 mil metros como um tapete, sem nenhum buraco. Delícia para os skatistas. Há duas semanas, a prefeitura começou a repavimentar a Nilo, começando por onde não tem buracos.

A vida continua

Em entrevista ao jornalista Felipe Vieira para o SBT, o empresário José Galló informou que deixará o atual cargo para ser presidente do conselho da Renner; em seguida, ele e seu filho vão tocar um escritório focado em projetos de startups. E, juntamente com um grupo de empresários gaúchos, tocará o Instituto Caldeira para trazer investimentos para o Rio Grande do Sul. A sede ficará na antiga fábrica da Renner, na avenida A.J. Renner.

Os apressadinhos

A EPTC precisa dar uma chamada nas empresas de ônibus e lotações. É comum motoristas passarem flanando e fingindo que não veem usuário acenando. Depois se queixam que o número de passageiros caiu muito.

Novidades no Centro

O Diário Oficial de Porto Alegre publicou a retificação de edital e a reabertura de tomada de preços para revitalizar os calçadões da Andradas e da Uruguai, e para as obras no chamado quadrilátero do Centro Histórico, que envolve Voluntários da Pátria, Salgado Filho, Doutor Flores e Marechal Floriano. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 7 de março.

Miúdas

ONTEM, o céu estava lotado de nuvens "rabos de galo" (cirrus) que indicam chuva em até 36 horas.

PRAIAS sempre têm temperaturas 5 ou 6 graus a menos que a Capital. Ontem, Tramandaí registrou 39,3.

VENDAS em shoppings superam expectativas e registram crescimento de 6,5% em 2018.

É MAIS fácil galinha renegar milho que político deixar de fazer comício em funeral.

ALÉM de conversar com passarinhos, agora, Nicolás Maduro consegue viajar no tempo.

BALANÇA, mas não cai. Maduro disse que foi ao futuro e voltou, e que lá viu que estava bem. Deve ter ido ao futuro de outro país.