O grande culpado I

2019-01-28 22:33:50

O grande culpado II

Documento único

Entra em vigor, no dia 1 de março, a nova Carteira de Identidade (CI). Além dos dados normais, a pessoa pode incluir números de PIS/Pasep, CNH, Título de Eleitor, identidade profissional, Certificado Militar, Título de Eleitor, fator RH, doenças e tratamento, entre outros, disponíveis em um QR Code. Só falta o nome do pet. É uma ideia agora concretizada que remonta ao ano de 1997.

A boa filha à casa torna

A Chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, visitou a Associação dos Delegados de Polícia do RS, casa onde exerceu a presidência no período de 2015 a 2017. Foi o primeiro evento oficial da delegada na entidade, após ter assumido a nova função.

Gramado in Concert

Começa, nesta sexta-feira, o Gramado in Concert - Festival Internacional de Música. O evento acontece até 9 de fevereiro oferecendo uma intensa programação com o melhor da música erudita em concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas com artistas nacionais e internacionais. São esperadas 100 mil pessoas, entre nativos e turistas. Info em www.gramadoinconcert.com.br.

Buracos na estrada

Leitor contou que quase sofreu grave acidente na RS-122, no trecho entre Caxias do Sul e Nova Milano. Driblou buraco em cima de buraco, mas, num maior, teve que fazer manobra tão brusca que quase capotou. Ele culpa o mau estado da estrada ao fim do pedágio decretado no governo Tarso Genro. "Hoje, não temos pedágio, mas também não tempos estrada", desabafa.