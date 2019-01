67

666880

2019-01-23 23:06:43

Novidades no Código

Ainda bem que a parte do Código de Trânsito Brasileiro que prevê multas a pedestres e ciclistas vai entrar em vigor a partir de março. Quer dizer, a caneta vai demorar a multar, há controvérsias sobre a operacionalidade, mas já é um início. Pedestre, então, não está nem aí para o sinal vermelho, como mostra a foto. Conhece-se um povo pela forma como se comporta no trânsito, e, neste quesito, Porto Alegre é um desastre. Mas não nos iludamos. Vai levar uma geração até mudar esse comportamento.

A abertura dos portos I

Não é a reforma da Previdência, não é a reforma administrativa, não é a reforma política. Embora necessárias, a redução da carga tributária das empresas de 34%, em média, para 15% é a maior revolução tributária da história do Brasil moderno. Quem assim o promete é o ministro da Economia Paulo Guedes (matéria na página 7).

A abertura dos portos II

É um anúncio extraordinário. Além de aliviar as empresas nacionais, abre as portas para investimentos produtivos de estrangeiros. Não se passa um dia sem que se reclame pela redução tributária das empresas. Não precisa nem somar dois mais dois para chegar à conclusão que, se efetiva for, equivale em importância à abertura dos portos de 1808.