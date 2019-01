67

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 17/01/2019. Alterada em 16/01 às 22h41min A cor do raio

Segundo o Instituto de Meteorologia de Portugal, a cor do raio pode nos dar algumas informações sobre a atmosfera onde ocorre. A cor vermelha indica a presença de precipitação na atmosfera. A cor azul indica a presença de partículas de gelo. A cor amarela, por sua vez, indica a presença de poeira, enquanto a cor branca é sinal de um ar muito seco. Só quem não tem cor é o raio que o parta.

Duplicação da BR-116...

A obra de duplicação de dois lotes da BR-116, entre Guaíba e Tapes, começa na segunda quinzena de fevereiro. A novidade é que o trabalho será executado pelo Exército. Na semana passada, 29 militares catarinenses se instalaram em Guaíba para, entre outras tarefas, montar os alojamentos para abrigar a equipe que executará os trabalhos.

...retomada pelo Exército

Os 50,8 quilômetros de duplicação dos lotes 1 e 2 serão retomados pelo 1° Batalhão Ferroviário de Lages (SC). Ambos os trechos estavam sob responsabilidade do consórcio Constran S.A., do grupo UTC, que deixou a obra após entrar em recuperação judicial e não apresentar as garantias necessárias para a continuidade. Confira mais detalhes na reportagem de Bruna Oliveira

Boa impressão

Político de amplo espectro obteve audiência com o governador Eduardo Leite (PSDB) e saiu impressionado com a cortesia e as gentilezas do novo inquilino do Piratini e de sua equipe. Primeiro, Leite pediu desculpas pelo atraso no horário da audiência. Ora, contam-se nos dedos os governantes que assim fazem, como também contam-se nos dedos os políticos que chegam no horário aprazado do encontro.

Canetas de prontidão I

O terrorista Cesare Battisti foi direto para a Itália sem fazer escala no Brasil por um forte motivo. Uma astuta raposa jurídica confirmou que havia dois habeas corpus de prontidão. Daí a frase de Battisti: "Agora sim acredito que vou para a prisão".

Canetas de prontidão II

De fato, o erro dos defensores políticos e fãs de Battisti foi não contar com a astúcia da diplomacia dos dois países e do próprio Ministério da Justiça. Quando eles foram com o trigo, italianos e brasileiros já voltavam com a farinha.

Vai que é tua

O voto de Minerva para Gleisi Hoffmann representar o PT na posse de Nicolás Maduro foi de Lula. Segundo o Estadão, a presidente do partido consultou as lideranças das diversas tendências, que se dividiram entre ir e não ir. Quem bateu o martelo foi ele.

Praça da Encol

Uma das diferenças do novo playground bancado pela Melnick Even para a Praça da Encol, em Porto Alegre, é o piso emborrachado, o primeiro da cidade. A empresa investiu cerca de R$ 220 mil na modernização e no novo paisagismo, R$ 1,3 milhão desde que adotou o espaço, em 2013.

Armas caseiras

A propósito da pesquisa que mostrou que 70% dos brasileiros não pretendem comprar armas, há que se considerar que uma parcela deste universo já possui uma ou mais armas em casa, com ou sem registro. Pesquisa é boa até por aí. No caso, não vai no âmago da questão.

Aplicativo do ar

O Uber pode oferecer em várias cidades do mundo, inclusive em São Paulo, o serviço de táxi-aéreo, informa o site Todos a Bordo. É provável que a categoria estrile assim como os taxistas se irritaram quando o aplicativo surgiu. Pelo menos, no ar, os pilotos não correm o risco de serem assaltados. Provisoriamente.

Reforma da máquina

A atualização da administração pública é tão importante quanto a legislação trabalhista, diz o deputado gaúcho Ronaldo Nogueira (PTB). Durante seu mandato, deixou pronta a proposta para simplificação que trata da atualização da administração pública federal.

Prático-licenciado

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, disse, em entrevista ao Estadão, que o governo Jair Bolsonaro (PSL) não terá marqueteiro nos moldes de gestões anteriores, mas profissionais para fazer planejamento de mídia. Faz sentido. Bolsonaro tem sido seu próprio marqueteiro.

Miúdas

FRASE mais proferida na noite de terça-feira e madrugada de ontem: "Mas esse ar está com defeito!".

COM esses apartamentos cujo tamanho não permite nem abrir os braços de parede a parede, biblioteca nem pensar.

BRASKEM aderiu à aliança global para combater descarte de resíduo plástico. Planeja investir US$ 1,5 bilhão em cinco anos.

DESACELERAÇÃO da economia chinesa deve levar o governo a criar incentivos fiscais.

COMO sempre, quando a China espirra, boa parte do Ocidente pega pneumonia.

TODA ditadura tem seu serviço secreto. Os mais conhecidos, KGB e Gestapo. A Venezuela tem o Sebin.