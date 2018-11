Está é uma cena comum na cidade, roda de papo em minimercados e fruteiras reunindo fregueses e familiares do proprietário para curtir um chimarrão no final da tarde ou quem sabe uma cervejinha quando chegar a hora. Digam em qual bairro planejado e cheio de prédios luxuosos que isso acontece e, mais, pode acontecer. Este é o retrato que poderia ser obtido nos anos 1950 ou antes. É, o que se costuma dizer, a verdadeira qualidade de vida.

Geração V, de violenta I

E menos de 10 dias aconteceram dois casos de agressão a professoras do Ensino Fundamental em Porto Alegre. No último, a mestra teve os dentes da frente quebrados devido a um soco de irmã de aluno. Quer dizer, ela foi na maldade. É um ultraje a rigor como agressões desse tipo passam a lo largo, consequência de uma política que trata menores como se fossem bibelôs.

Geração V, de violenta II

Na falha lá embaixo...

A velocidade do comboio é regulada pelo navio mais lento. Essa foi a resposta do historiador francês Fernando Braudel (1902-1962) à pergunta de uma jornalista que indagou porque ele não usava assessores para pesquisar dados para seus livros. No caso, o Mediterrâneo, que Braudel levou 10 anos fuçando em museus e portos. É o caso de governantes.