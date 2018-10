Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 17/10/2018. Alterada em 16/10 às 22h32min O sonho acabou I

CLAITON DORNELLES /JC

Tombada a toque de caixa por volta de 2000, a Esquina Democrática frustrou quem almejava a reabertura do trânsito da avenida Borges de Medeiros direto para a Júlio de Castilhos, o que terminaria com o "muro" que separa toda a área central de Porto Alegre, a Salgado Filho. Posteriormente, a EPTC chegou a cogitar fazer uma passagem de nível na esquina.

O sonho acabou II

Esse plano não foi levado adiante em um primeiro momento por causa do traçado de um sonho chamado metrô, que nasceu natimorto. Nunca teve chance de viver. Para tocar a reabertura da Borges hoje, se houvesse essa vontade política, faltaria dinheiro. E, claro, uma completa reorganização da engenharia de trânsito em todo o Centro Histórico de Porto Alegre e adjacências.

Voto aberto

Uma roda de amigos em uma cafeteria comentava as pesquisas sobre o segundo turno presidencial entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Um deles se virou para um pacato cidadão sentado na mesa ao lado e perguntou em quem ele votaria. "Você é do Ibope ou do Datafolha?", retrucou o outro. Terminou aí a "pesquisa".

A travessia do Rubicão...

Não bastasse a volta de 180 graus dos estrategistas do PT, ou por causa dele, reina pessimismo não declarado no estafe de Fernando Haddad. O Partido dos Trabalhadores tem uma qualidade rara entre seus pares, não expõe dissidências ou lava roupa suja em público. Sabe-se apenas que os aldeões petistas estão inquietos com essa reviravolta.

...é caminho sem volta

Sempre deixando claro que pesquisa retrata o momento, e juntado o brocardo não está morto quem peleia, aqui e acolá ouvem-se críticas ao candidato petista por ele ter "abandonado" Lula. Ora, isso é falso. Quem traçou toda a estratégia tanto de colar seu nome a Haddad quanto a mudança de rumo foi Lula. Ou por acaso o ex-prefeito paulistano teria esse poder?

Pregando no deserto

Lideranças de partidos pregarem o voto em Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro é conta de soma zero. Nenhum militante destas siglas vai obedecer a esse tipo de sugestão superior. Ele vai na dele mesmo.

Novidades na praça I

As Empresas Randon completam 70 anos, e para celebrar a data histórica escolheram, por meio de concorrência, a agência Global, de Porto Alegre, para desenvolver a estratégia nacional e internacional de Branding.

Novidades na praça II

Empresa Planalto lança amanhã uma novidade no transporte de passageiros, o Programa de Vantagens Moveflex, que transforma viagens em pontos que poderão ser trocados por passagens, além de outros produtos e serviços.

Pesquisador gaúcho

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) entrega amanhã, às 20h30min, o Prêmio Pesquisador Gaúcho no Salão de Convenções da Fiergs. Em sua 8ª edição, a distinção foi criada com o objetivo de reconhecer o trabalho dos pesquisadores em diversos setores. Lista dos premiados na página 22.

Miúdas

PERMUTA do cadáver do Ginásio da Brigada Militar por uma penitenciária deve ser saudada.

do cadáver do Ginásio da Brigada Militar por uma penitenciária deve ser saudada. DÓLAR é ele mais suas circunstâncias, parafraseando o filósofo Ortega y Gasset. Fechou em R$ 3,72.

é ele mais suas circunstâncias, parafraseando o filósofo Ortega y Gasset. Fechou em R$ 3,72. APPLE pediu desculpas aos chineses por terem seus dados pessoais surripiados por hackers. E adianta pedir desculpas?

pediu desculpas aos chineses por terem seus dados pessoais surripiados por hackers. E adianta pedir desculpas? JÁ se pode ir em 35 minutos do Centro de São Paulo ao Terminal 1 de Cumbica a R$ 8,00.

FALECEU aos 78 anos o apresentador de TV e radialista Gil Gomes, famoso pelo seu jeito de falar.

aos 78 anos o apresentador de TV e radialista Gil Gomes, famoso pelo seu jeito de falar. GOMES atuou no SBT São Paulo de 1991 e 1997, foi o primeiro comunicador brasileiro a falar no PCC.

Finais

SINDUSCON-RS completa 69 anos de atividade. Feliz aniversário, Aquiles Dal Molin e equipe.

completa 69 anos de atividade. Feliz aniversário, Aquiles Dal Molin e equipe. ASSOCIAÇÃO Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha completará 98 anos amanhã.

Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha completará 98 anos amanhã. SANTA Clara inaugurou mais um Mercado Agropecuário no município de Quinze de Novembro.

Clara inaugurou mais um Mercado Agropecuário no município de Quinze de Novembro. CORREÇÃO o Caminho dos Santuários de Porto Alegre será no próximo sábado, 20.