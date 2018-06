Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 28/06/2018. Alterada em 27/06 às 21h58min Show russo

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

O Centro Histórico de Porto Alegre viveu um dia estranho ontem de manhã. Não dava para dizer que parecia um feriado, mas também não parecia um dia normal. Do ponto de vista de mobilidade e segurança, nada a reclamar. Contrastando com o pouco movimento, o palanque do Dia do Desafio do Sesc estava bem animado. Músicas e danças russas deram o tom para o pequeno, mas fiel público.



Homenagem a Odacir Klein



MAURO LEWA MORAES/DIVULGAÇÃO/JC

O ex-presidente do BRDE e atual secretário estadual de Agricultura, Odacir Klein, foi homenageado pelo banco com a inauguração da sua foto na galeria dos ex-presidentes. No agradecimento, Klein cunhou frase referindo-se aos tempos difíceis de recessão econômica: "A estrada é pedregosa, mas o veículo é muito bom".



Presidência I

O Supremo Tribunal Federal é quem de fato governa este País. Às vezes, desgoverna.

Presidência II

Há três Supremos Tribunais Superiores, segundo o jornalista Carlos Brickmann. "Um está na cabeça do ministro a quem o caso é entregue, e que prende e solta a seu critério. Outro é o do plenário, com os 11 ministros que a Constituição determina. O terceiro é o das turmas, cada uma com cinco ministros."

De vento em popa...

Aparentemente o único negócio de varejo da área central de Porto Alegre é o setor de farmácias. Só no trecho entre a rua Uruguai e o Largo dos Medeiros há nove delas. Se bem que, há alguns anos, havia um camelô que vendia aspirina americana e Viagra. Ele se postava em frente à Galeria do Rosário.

...à grande decepção

Certo dia, houve uma cena de pugilato. Sem mais nem menos, um sujeito de larga envergadura desferiu um potente soco no camelô. Explicou aos curiosos que no dia anterior havia comprado dele uma cartela de Viagra, mas depois constatou que era Dormonid, muito parecido com o Viagra. Foi uma noite desagradabilíssima.

Direto ao ponto

Na cerimônia da Câmara de Vereadores da Capital que homenageou ao técnico Renato (ausente), e ao Grêmio, ontem, o jogador e capitão Maicon - cobrou na tribuna (a pedido de Renato) que o prefeito Marchezan Júnior (ausente) mandasse asfaltar a rua que dá acesso à Arena, pois os buracos estavam danificando os seus automóveis. Foi aplaudido.

Malhando em ferro frio

Impressionante a quantidade de telefonemas que o cidadão recebe de gente vendendo unidades de empreendimentos imobiliários. E não raro de vários corretores do mesmo negócio. Por mais que o alvo tente se esquivar e repetir que não está interessado, mais o do outro lado da linha insiste. Alguns até adotam um tom ressentido ante o não.

Tarifas cruéis

As reclamações contra os altos juros cobrados pelas instituições financeiras são constantes. Na prática, tudo continua como dantes do quartel dos Abrantes. Mas o que é tão corrosivo no nosso rico dinheiro quanto os juros são as tarifas bancárias. Cobra-se tudo. Devemos estar pagando até os clipes e atilhos de borracha que os caixas nos dão. Não existe clip grátis.

Miúdas

MUITO antes dos árbitros de vídeo o Brasil já dominava essa técnica. Somos 200 milhões deles.

Finais

REPENSE É o tema de mais uma edição do TEDxLaçador sediado pela UniRitter, sábado/12h. Serão 20 palestrantes.

